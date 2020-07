Corona-Daten: Infektionen in Deutschland

MAINZ - Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen sowie Todesfälle – verteilt auf die Bundesländer sowie auf Kreis-Ebene. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick auf die Bundesländer zeigt die genauen Zahlen. Hinweis: Bei der Visualisierung der Bundesländer können Sie außerdem den "Weiter"-Button unterhalb der Karte nutzen. So gelangen sie zur Grafik "Fälle pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern", was eine bessere Einordnung der Zahlen zulässt. Alle wichtigen Daten zum Thema finden Sie hier , alle Hintergrund-Infos und die neusten Entwicklungen hier in unserem immer aktuellen Dossier!