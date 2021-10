Corona-Daten: Intensivbetten und Hospitalisierungsrate

Über die Auslastung der Intensivbetten in Deutschlands Krankenhäusern wird in der Corona-Pandemie viel diskutiert. (Foto: Mongkolchon - stock.adobe)

MAINZ - Wenn die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie steigen, gerät unmittelbar die Situation in Deutschlands Krankenhäusern in den Fokus: Wie ausgelastet sind die Kliniken? Und vor allem: Sind noch genug Betten für Patienten frei, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen, weil sie aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung beispielsweise beatmet werden müssen?

Inzwischen ist die Hospitalisierungsrate ein wichtiger Maßstab für die Festlegung neuer Corona-Regeln. Die Zahl drückt aus, wie viele neu eingelieferte und stationär behandelte Covid-19-Patienten es in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner gab.

Klicken Sie auf unsere interaktive Karte und erfahren Sie mehr zur Hospitalisierungsrate in Ihrem Bundesland. Mit dem Regler oberhalb der Karte können Sie das Datum verändern. Je dunkler das Blau, desto mehr Menschen werden mit einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken behandelt.







Wie viele Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz mit einer Covid-19-Erkrankung im Verlauf der Pandemie im Krankenhaus behandelt wurden und werden, zeigt diese Grafik. Klicken Sie auf die Kurven für genauere Informationen.







Krankenhäuser sind zudem verpflichtet, die Zahl belegbarer Intensivbetten täglich an die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu melden. So kann festgestellt werden, ob die Kliniken etwa Kapazitäten von geplanten Operationen zur Notfallbehandlung von Covid-19-Patienten verlagern müssen.

In dieser Diskussion spielt allerdings auch immer die Zahl der verfügbaren Pflegekräfte eine Rolle: Denn laut DIVI sind die Meldungen der Kliniken über verfügbare Intensivbetten nicht immer korrekt, da nicht für jedes Bett auch entsprechend ausgebildetes Personal für die Behandlung zur Verfügung stehe. Darüber hinaus gilt zu beachten: Die Zahl der Intensivbetten lässt auf das aktuelle Infektionsgeschehen kaum Rückschlüsse zu, denn laut DIVI dauert es bis zu 14 Tage, bis ein Schwerkranker auf eine Intensivstation kommt.

Unsere Grafiken geben auf Basis des DIVI-Intensivregisters einen stets aktuellen Überblick über die Auslastung der Intensivbetten in Deutschlands Krankenhäusern. Ein Klick auf die Landkreise, Bundesländer oder einzelnen Tage zeigt noch detailierte Daten. Alle weiteren wichtigen Daten zum Thema finden Sie hier, alle Hintergrund-Infos und die neusten Entwicklungen hier in unserem immer aktuellen Dossier!

Belegung der Intensivbetten







Unsere erste Grafik zeigt, wo die Lage besonders kritisch ist. Auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte schlüsseln wir auf, wo die Intensivbetten belegt sind oder die Kliniken kurz vor der Kapazitätsgrenze stehen. Genauere Informationen öffnen sich bei einem Klick auf den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige Stadt.

Belegung Intensivbetten durch Corona-Patienten







Unsere zweite Grafik schlüsselt auf Ebene der Kreise und Städte auf, wie viele Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt sind. Je dunkler das Blau, desto größer ihr Anteil. Bei einem Klick zeigen wir, wie viele dieser Betten frei oder belegt sind und in wie vielen Betten Covid-19-Patienten behandelt oder gar beatmet werden.

Freie Intensivbetten nach Bundesländern







Unsere dritte Grafik wechselt auf die Länder-Ebene und zeigt den Anteil der nicht belegten Intensivbetten. Je heller das Blau, desto mehr Betten sind frei. Ein Klick auf das jeweilige Bundesland zeigt noch genauere Zahlen.

Belegung Intensivbetten und Covid-19-Behandlungen