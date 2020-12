Corona-Daten: So entwickelt sich der Inzidenzwert

Unsere Daten zeigen, wie sich die Zahl der Fälle je 100.000 Einwohner über die vergangenen sieben Tage entwickelt. (Screenshot: VRM)

MAINZ - Maßnahmen werden gelockert und wieder verschärft: So geht das in der Corona-Pandemie fast Woche um Woche. Ausschlaggebend für neue Regelungen ist dabei oftmals der Inzidenzwert. Er gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Unsere Deutschlandkarte zeigt Ihnen immer auf Landkreis-Ebene, wo der Inzidenzwert aktuell liegt. Weitere Zahlen erfahren Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige Stadt. Unsere zweite Grafik schlüsselt zudem auf, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Verlauf der Corona-Krise in Deutschland entwickelt hat.

