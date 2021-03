Corona: Deutschland erklärt Polen zum Hochinzidenzgebiet

Symbolfoto: VRM

BERLIN - Wegen der stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen in Polen stuft die Bundesregierung das Nachbarland im Osten als Hochinzidenzgebiet ein. Ab Sonntag ist die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag im Internet bekanntgab.