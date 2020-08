Corona-Fall an der Melibokusschule in Alsbach-Hähnlein

Jetzt teilen:

ALSBACH-HÄHNLEIN - An der Melibokusschule in Alsbach-Hähnlein ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreispressestelle am Freitagabend mitteilte, blieben deshalb bereits am Freitag die betroffenen Schüler und Lehrer dem Unterricht fern.

Die Quarantäne-Maßnahmen beschränken sich laut Auskunft des Landkreises auf einen Fachkurs, die Stammklasse und die betroffenen Lehrkräfte. Alle seien noch am Donnerstagabend informiert worden. In einer Telefonkonferenz mit Schuldirektor Mathias Volkart, dem Gesundheitsamt, dem staatlichen Schulamt, Landrat Klaus Peter Schellhaas und dem Alsbach-Hähnleiner Bürgermeister Sebastian Bubenzer sei über das Vorgehen beraten worden.

Um wie viele Schüler und Lehrer es sich handelt, teilte die Kreispressestelle nicht mit. Der Kreis der Kontaktpersonen bleibe aber überschaubar, hieß es am Freitag. „Für die Schule ist dem Infektionsschutz damit Genüge getan, und die Kontaktaufnahme des Gesundheitsamts zu den Betroffenen geht ihren geregelten Gang“, sagt Sebastian Pflugbeil, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts.

Es sei gesichert, dass die Ansteckung weder in der Schule noch während eines Urlaubsaufenthalts erfolgte. „Da die Beteiligten schnell, aufmerksam und verantwortungsbewusst reagiert haben, ist auch dieser Einzelfall gut eingrenzbar“, sagte Landrat und Gesundheitsdezernent Klaus Peter Schellhaas. „Wir sind froh, dass wir von weiteren Maßnahmen für die Melibokusschule vorerst absehen können.“