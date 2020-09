Corona-Fall an Weiterstädter Albrecht-Dürer-Schule

Jetzt teilen:

Weiterstadt. An der Albrecht-Dürer-Schule (ADS) in Weiterstadt ist eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden, wie der Landkreis mitteilt. Der Klassenverbund und die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichtet haben, sind in Quarantäne. Nach Angaben des Weiterstädter Bürgermeisters Ralf Möller (SPD) sind 39 Schüler betroffen und acht Lehrkräfte. Auch Geschwisterkinder, die Kitas, andere Schulen oder Universitäten besuchen, müssen bis zur Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt vorsorglich zuhause bleiben.

Die Maßnahmen beschränken sich auf die betroffene Klasse, sodass der Schulbetrieb in den anderen Klassen der ADS wie gewohnt weitergehen könne. Die fehlenden Lehrkräfte werden nach Auskunft der Schule durch andere Kollegen vertreten. Hier sei alles im Grünen Bereich, so die Auskunft der ADS.

"Durch eine schnelle Reaktion konnten wir eine Schulschließung verhindern", sagte Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD). "Ansteckungen vollständig zu verhindern liegt nicht in unserer Macht, sie effizient einzugrenzen jedoch schon."

In einer Telefonkonferenz mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt, dem Landrat, dem Weiterstädter Bürgermeister sowie dem Schulleiter Knut Hahn war am Mittwoch über das weitere Vorgehen beraten worden.

Die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts ist mittlerweile angelaufen. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler und die betroffenen Lehrkräfte wurden bereits informiert, heißt es aus dem Landratsamt.