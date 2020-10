Corona-Fall im Griesheimer Seniorenheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRIESHEIM - Wegen eines Corona-Falls ist ein Wohnbereich des Seniorenzentrums Haus Waldeck in Griesheim am Freitag vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Wie die Stadtverwaltung Griesheim mitteilte, war innerhalb des Personals der Einrichtung ein positives Testergebnis gemeldet worden.

Betriebsleiter Nuccio Bertazzo habe daraufhin vorsorglich und bis zur Veranlassung von behördlichen Maßnahmen mit der Schließung des Bereichs auf das Ergebnis reagiert. Bereits vereinbarte Besuche der im betroffenen Wohnbereich lebenden Bewohnerinnen und Bewohner wurden für die kommenden Tage außerdem abgesagt.

Das gemeinsame Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg war nach Bekanntwerden des Falls sofort in den Vorgang involviert und stimmte sich eng mit der Betriebsleitung des Hauses Waldeck über das weitere Vorgehen ab, teilt die Stadtverwaltung Griesheim weiter mit.

In diesem Zusammenhang wurden folgende behördliche Anordnungen angeordnet: Der betroffene Wohnbereich wird vorsorglich unter Quarantäne gestellt und es wurde ein Besuchsverbot für den Bereich verhängt. Außerdem werden sämtliche Bewohner des betroffenen Bereichs Anfang kommender Woche auf eine Sars-CoV-2-Infektion getestet, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

„Die Maßnahmen decken sich im Wesentlichen mit den bereits von uns eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere mit unserem starken Wunsch nach einer Testung aller betroffenen Personen“, sagt Betriebsleiter Nuccio Bertazzo. Diese Vorgehensweise des Gesundheitsamts zum Wohle der Beschäftigten und Bewohnerinnen und Bewohner begrüße er sehr.

Erst am 29. September waren die Besuchsmöglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen von der Landesregierung gelockert worden. Hintergrund waren die rückläufigen Neuinfektionen in Pflegeeinrichtungen. Die allgemeinen Besuchsbeschränkungen hinsichtlich Dauer und Anzahl der Besuche wurden daraufhin aufgehoben. Nun steigen die Zahlen auch im Landkreis wieder. Am Freitag meldete der Kreis 24 Neuinfektionen.