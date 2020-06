Corona-Fall in TU-Bibliothek in Darmstadt

Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

DARMSTADT - Die Technische Universität hat am Donnerstag die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) auf dem Campus Stadtmitte in Darmstadt geschlossen. Der Grund sei ein bestätigter Corona-Fall, sagte TU-Sprecherin Silke Paradoswki auf Anfrage. Die Kontaktpersonen des Infizierten seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne und würden getestet.

227 bestätigte Corona-Fälle in Darmstadt

Die Bibliothek an der Magdalenenstraße soll wegen des positiven Corona-Falls bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben, heißt es auf der Homepage der Universität. Die städtische Pressestelle teilte dazu nach Rückfrage beim Gesundheitsamt mit, bei dem Fall in der TU-Bibliothek handele es sich um einen neuen Infektionsfall, der am Donnerstag bekannt geworden sei. Die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Fälle erhöhte sich damit in Darmstadt auf 227. Erst am Vortag hatte das Gesundheitsamt zwei neue Fälle mitgeteilt. Die Zahl der bereits wieder Genesenen hatte das Amt mit 201 beziffert. 18 Menschen sind bisher in Darmstadt an einer Covid-19-Infektion gestorben.

Die ULB war in den vergangenen Wochen vorrangig zur Nutzung der Services wie Ausleihe oder Rückgabe geöffnet. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz und Bibliotheksausweis möglich. In der ULB Stadtmitte durften sich nach der coronabedingten Schließung in der akuten Phase der Pandemie zunächst maximal 20 Personen, in der ULB auf der Lichtwiese maximal 15 Personen aufhalten.