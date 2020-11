Corona-Fälle: Sieben-Tage-Inzidenz in Worms sinkt weiter

Symbolbild Coronavirus (Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe)

WORMS - Der Inzidenzwert für Worms befindet sich weiter im Sinkflug. Am Montag liegt die Zahl bei 145,8 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Sonntag lag der Inzidenzwert noch bei 149,6. Gleichzeitig hält der jüngste Lagebericht des Gesundheitsamtes zu den Corona-Fallzahlen eine traurige Nachricht bereit: Aus Worms ist eine Person im Seniorenalter gestorben, bei der eine Ansteckung mit dem Coronavirus bekannt war. Es ist die neunte Person aus Worms, deren Tod in Verbindung mit einer Infektion steht. Elf Wormser, die nachweislich mit dem Virus infiziert sind, werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Seit Freitagmittag wurden dem Gesundheitsamt 42 neue Corona-Fälle für die Stadt Worms gemeldet. Im Stadtteil Abenheim sind die Klausenberg-Grundschule und die katholische Kindertagesstätte St. Hildegard betroffen. Wegen eines Corona-Falls wurde die gesamte Kita geschlossen. Im Fall der Grundschule verhält es sich so, dass ein Erstklässler positiv auf das Virus getestet wurde. Für die Mitschüler ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne an. Zudem wurde bei einem weiteren Schüler, der die Karl-Hofmann-Schule besucht, eine Infektion nachgewiesen. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen.

Weitere Corona-Fälle in Pflegeheim in VG Monsheim

Während der Inzidenzwert in der Stadt Worms seit einigen Tagen fällt, steigt er im Kreis und liegt Stand Montagmittag bei 191,8. Ein Grund für den Anstieg des Inzidenzwertes sind die 36 neuen Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt für die Verbandsgemeinde Monsheim meldet. Laut der Behörde handelt es sich dabei überwiegend um Bewohner eines Pflegeheimes. Einen Namen nennt das Gesundheitsamt nicht. Bekannt ist aber, dass die Pro Seniore Residenz Wonnegau in Flörsheim-Dalsheim zuletzt mit Corona-Fällen zu kämpfen hatte.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist eine weitere Person aus dem Kreis, die positiv getestet wurde, gestorben. Die Person sei hochbetagt gewesen. 27 Personen, die im Kreis gemeldet sind, werden zurzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Neben dem Heim aus der VG Monsheim sind weitere Einrichtungen betroffen. So ist ein Mitarbeiter der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie in Wallertheim corona-positiv. Laut dem Gesundheitsamt werden in diesem Fall noch die Kontaktpersonen ermittelt. Ein Achtklässler der Erich-Kästner-Realschule plus in Wörrstadt ist ebenfalls nachweislich infiziert. Seine Mitschüler wurden als Kontaktpersonen zweiten Grades eingestuft. Sie müssen nicht in Quarantäne. In Alzey wurden wegen eines Corona-Falls alle Schüler der Stufe elf des Gymnasiums am Römerkastell unter Quarantäne gestellt.