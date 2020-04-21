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Dienstag, 21.04.2020 - 23:00
7 min

Corona: Harte Zeiten für Kinder getrennt lebender Eltern

Bei mehr als 200 000 Elternteilen in Hessen leben die Eltern getrennt und wechseln sich mit der Betreuung ihrer Kinder ab. Auch das ist in Coronazeiten schwieriger geworden.

Von Anja Kierblewski
Alle paar Tage sitzt das junge Mädchen neben ihrem gepackten Koffer und wartet darauf, von dem jeweilig anderen Elternteil abgeholt zu werden. Foto: Kierblewski

Alle paar Tage sitzt das junge Mädchen neben ihrem gepackten Koffer und wartet darauf, von dem jeweilig anderen Elternteil abgeholt zu werden. Foto: Kierblewski

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