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Dienstag, 23.06.2020 - 23:00
3 min

Corona hat Folgen für die Psyche

Die Vitos Kliniken Riedstadt befürchten, dass viele Auswirkungen mit Verzögerung sichtbar werden. Es gibt lange Wartelisten bei Erwachsenen und mehr Fälle bei Kindern unter Zehn.

Marion Menrath: Redakteurin Groß-Gerau
Von Marion Menrath
Redakteurin Groß-Gerau
Annette Duve und Harald Scherk leiten die Vitos Klinik Hofheim und die Vitos Klinik Philippshospital Riedstadt. Foto: VF/Robert Heiler

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KONTAKT

Nach wie können Patienten nicht unangekündigt in die Vitos Kliniken fahren. Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der Ambulanz ist nötig: Vitos psychiatrische Ambulanz Riedstadt: 06158-18 36 01, Vitos kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz Riedstadt, 06158-18 33 36.

Eine hessenweite Beratungshotline aufgrund der Corona-Krise steht montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung unter 0800-8 48 67 01. (mam)

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