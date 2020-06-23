Dienstag, 23.06.2020 - 23:00
3 min
Corona hat Folgen für die Psyche
Von Marion Menrath
Redakteurin Groß-Gerau
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KONTAKT
Nach wie können Patienten nicht unangekündigt in die Vitos Kliniken fahren. Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der Ambulanz ist nötig: Vitos psychiatrische Ambulanz Riedstadt: 06158-18 36 01, Vitos kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz Riedstadt, 06158-18 33 36.
Eine hessenweite Beratungshotline aufgrund der Corona-Krise steht montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung unter 0800-8 48 67 01. (mam)
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