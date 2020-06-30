Dienstag, 30.06.2020 - 03:00
3 min
„Corona hat hier keine Chance“
Von Anja-Meike Müller
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STADT ZUFRIEDEN
Mit dem bisherigen Verlauf und der Resonanz zeigt sich die Stadt sehr zufrieden. Gerade der Buchungszeitraum 3 (16 bis 20 Uhr) sei bei den Reservierungen sehr beliebt und meistens auch ausgebucht. Das Verhalten der Besucher sei vorbildlich. „Sicherlich wird es noch verschiedene Punkte geben, die wir optimieren können, aber das müssen wir erst in Ruhe sondieren“, informiert der städtische Wirtschaftsförderer Tim Lux. (ajm)
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