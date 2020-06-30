Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 30.06.2020 - 03:00
3 min

„Corona hat hier keine Chance“

Schwimmbaderöffnung in Bürstadt unter besonderen Vorzeichen läuft überraschend gut: Ein persönlicher Erfahrungsbericht.

Von Anja-Meike Müller
Unsere Mitarbeiterin Anja-Meike Müller hat einen Besuch des Freibads unter Corona-Auflagen getestet. Von ihr gibt es als positive Bewertung für die Sicherheitsmaßnahmen ein doppeltes „Daumen hoch!“. Foto: Anja-Meike Müller

Unsere Mitarbeiterin Anja-Meike Müller hat einen Besuch des Freibads unter Corona-Auflagen getestet. Von ihr gibt es als positive Bewertung für die Sicherheitsmaßnahmen ein doppeltes „Daumen hoch!“. (Foto: Anja-Meike Müller)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DfBpHyAHDHEHVP0tEKZtnKA0VQRkYwR1VSIbpv4tEJyhMFOGL2ufLJ5aMFO2o24tMKE3LFO6MJuhVRkyqKEyovOmqTIbqPO2o3VtoJylYPOyLzIhp28tnTyhqTIlVT1cpv4tDJkfMFObLJk0MJ4tMTyyVTSgVRWiMTIhVT1upzgcMKW0MJ4tDJWmqZBxozEyVTIcov4tJaqynFOCpzEhqJ5ap2wQiUEypvOvMJ9vLJAbqTIhVTEyovOCpaDtMTImVRqyp2AbMJuyoaZhVRShVUc3MJxtF2Smp2IhVTguoz4toJShVUAynJ5yovOFMKAypaMcMKW1ozqmL29xMFO2o3W6MJyaMJ4t4bPGVTS1p2qyMUW1L2g0VT9xMKVtMTyanKEuoPQvtWZfVTEypvOaMKAwLJ5hqPO3nKWxYvOVLJ5mYHeQiUWaMJ4tDzIlM21uoz4tp2AbLKI0VUAcL2ttMTIhVRIcozkup3ZtLJ4hVRSfoTImVTmQcUIzqPO6j7kanJptqJ5xVUWynJW1ozqmoT9mYt==
EKZtnKA0VTIcozHtLzImo25xMKWyVRWuMTImLJymo24tMfB8pvOxMJ4tH2Abq2ygoJ1ynKA0MKVtqJ5xVUAynJ4tITIuoF4tFJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRtnKA0VTIvMJ4tLJkfMKZtLJ5xMKWmYvOIoaEypvOvMKA0nJ1gqTIhVSMipzS1p3AyqUc1ozqyovObLKDtMTSmVRYQiUWmqZBxMUEypvOKLJkxp2Abq2ygoJWuMPOmMJyhMFODMz9lqTIhVUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDhVRS1p3AuM2IhVUqcMFQvtW5bMKWloTywnBXNaPjt4bPrqUWuqJ1bLJM04bPpVUIhMPQvtW53qJ5xMKWvLKYvtWjtp2yhMPQQiTWypzSfoPO6qFObj7MlMJ4hVR1uovOmnJIbqPOyplOcnT5yovOuoTkyovOuowbtETyyVRWuMTIaj6EmqTHtp2yhMPOmnJAbqTkcL2ttM2mQiTAeoTywnPjtMTSmplQvtW5cnUYvtWjtH2Abq2ygoJWuMPOaMpB2MzMhMKDtq3IlMTHhVBXNaxuypaMipaWuM2IhMPQvtWZtMTSmVSOupzSxnJImVTS1MvOSpzEyohXNaPjtMzyhMTI0VSqioTMaLJ5aVScynpBsozIlYvQvtW5BLJAbVTEypvOfLJ5aMJ4tEJ50nTSfqUAuoJgynKDtMJyhVTIwnUEypvOHpzS1orXNaPjtp2SaqPOBnJAioTHtH3ElMJAeYvOGolOaMJu0VTImVTS1L2ttoJylYvOOqKZtM2ImqJ5xnTIcqTkcL2uyovOUpfB8ozEyovOvnJ4tnJAbVZB8LzIlq2yyM2IhMPOuqJLtH3OipaDtnJ0tI2Smp2IlVUIgM2ImqTyyM2IhYvOJo3VtMUWynJIcozuuoTVtGJ9hLKEyovOvnJ4tnJAbVTEuplOfMKE6qTHtGJSfVTygVRuuoTkyozWuMPOaMKAwnUqioJ1yov4tETShovOeLJ0tMTIlVRkiL2gxo3qhYt==
DJkmVTEuplOjo3AcqTy2MFOGnJqhLJjtqz9gVRkuozDtn2SgYPOfnJIzMJ4tMTyyVSMipzWypzIcqUIhM2IhVToQiUVtMTyyVRIlj7MzMz51ozptoZBxozqmqPOuqJLtFT9wnUEiqKWyov4tH2IbozkcL2umqPOznJIvMKW0MFOcL2tt4bPGVUqcMFO2nJIfMFOuozEypzHtETS1MKWmL2u3nJ1gMKVtqJ5xVRMuoJyfnJIhVTS1L2tt4bPGVTEyoFNlAP4tFaIhnFOyoaEaMJqyov4tFJ4tMUWynFOPqJAbqJ5ap3cynKElj6E1oJIhVT1cqPOdMKqynJkmVTIcozIlVSA0qJ5xMFODLKImMFOzj7klVSWynJ5cM3IhM3AupzWynKEyovOcp3DtMTSmVRWuMPOhqJ4tp2IcqPOAnKE0q29wnPOaMpB2MzMhMKDh
STADT ZUFRIEDEN
Mit dem bisherigen Verlauf und der Resonanz zeigt sich die Stadt sehr zufrieden. Gerade der Buchungszeitraum 3 (16 bis 20 Uhr) sei bei den Reservierungen sehr beliebt und meistens auch ausgebucht. Das Verhalten der Besucher sei vorbildlich. „Sicherlich wird es noch verschiedene Punkte geben, die wir optimieren können, aber das müssen wir erst in Ruhe sondieren“, informiert der städtische Wirtschaftsförderer Tim Lux. (ajm)
ETyyVTIcoz1uoTyaMFOCozkcozHgHzIanKA0pzyypaIhMlObLKDtpUWiLzkyoJkiplOaMJgfLKOjqP4tFzI3MJyfplOuoFOJo3W0LJptn2ShovOgLJ4tp2ywnPOiozkcozHtp2IcovOHnJAeMKDtMfB8pvOxMJ4tofBxL2umqTIhVSEuMlOvqJAbMJ4t4bPGVTS1L2ttMfB8pvOzj7khMvOPMJqfMJy0pTIlp29hMJ4hVRywnPObLJWyVTWynJEyplOvMKWynKEmVTS1p3Olo2WcMKW0YPOyplOzqJ5eqTyiozyypaDtMJyhq2ShMTMlMJxhVRWyrzSboUDtq2ylMPO2o3VtG3W0YvOOqJLtMTIlVRkcMJqyq2yyp2HtqUIgoJIfovOmnJAbVT1cqPOapz/Qa3eQiTqcM2IgVRSvp3EuozDtMKEfnJAbMFOPLJEyM8Bxp3EyYvORo2AbVUMcMJkyVUAcozDtMTRfVUIgVBXNaz51phXNaPOcnUWyVRWunT5yovO6qFO6nJIbMJ4hVSIgVQRlVSIbpvOfnJAbqTI0VUAcL2ttMTIlVRWyqUWcMJVtnJ0tH2Abq2ygoJIlLzIwn2IhYPOcL2ttnTSvMFOgMJyhMFOPLJuhVTMup3DtMfB8pvOgnJAbVTSfoTIcozHhVR9jqTygLJkyVRWyMTyhM3IhM2IhYPO3nJHtnJAbVTMcozEyYvORnJHtI2Smp2IlqTIgpTIlLKE1pvOvMKElj6EaqPNlAPOUpzSxVUIhMPOcp3DtMfB8pvOgMJyhVRIgpTMcozEyovOjMKWzMJg0YvOGqTS1plOuovOxMJ4tMfB8ozLtIJ1eoTIcMTIjnJk6MJ4to2EypvOxMJ4tn2SfqTIhVSqup3AypzE1p2AbMJ4tLJ0tDzIwn2IhpzShMPOanJW0VTImVT5cL2u0YvOPMJygVSEinJkyqUEyozquozptMTImnJ5znKccMKWyovOAnKEupzWynKEypvOxMKZtH2Abq2ygoJWuMUZtqz9lVUIhMPOhLJAbVTEyoFOPMKA1L2ttMTyyVRwQcT5xMFOxMKVtE8Bxp3EyVT1cqPOynJ5ypvOGpUYQiTuzoTSmL2uyYt==
FJ4tnzIxMJ0tMTIlVTElMJxtJzIcqUYQcUIgMFO3MJymqPOGL2u3nJ1goJIcp3EypvOPMKWaoJShovOgnKDtEUIlL2umLJqyovOuqJLtMTyyVTSfoTqyoJIcovOaMJk0MJ5xMJ4tDJWmqTShMUAlMJqyoT4tqJ5xVTEcMFOhMKIyovOPLJEypzIaMJkhVTucov4tH28tp29foPOcovOxMJ4tqzyypvOuLzqyqUWyoz50MJ4tDzSbozIhVTygVSAwnUqcoJ1ypzWyL2gyovOhLJAbVT9vMJ4tnJ4tHzywnUE1ozptISLgHTkuqUbtLKIzVTEypvOlMJAbqTIhVSAynKEyVTqyp2Abq29goJIhVUqypzEyovjtoTyhn3ZtM2IbqPOyplO6qKYQiTAeYvORLKZtMaIhn3Eco25cMKW0VTIlp3EuqJ5fnJAbVTq1qPjtq2yyVTywnPOznJ5xMF4tGzywo2kyVSA0pzIwnlOaMJu0VT5iL2ttq2IcqTIlBvQvtW5TLKA0VTWyp3AypvOuoUZtoz9loJSf4bPpYPOgMJyhqPOxnJHtDfB8paA0j6ExqTIlnJ4hVSAcMFOzpzI1qPOmnJAbVZB8LzIlVRSvq2IwnUAfqJ5aYPOxnJHtMKZtMJ5xoTywnPOgLJjtq2yyMTIlVToQiUVtMTyyVRgcozEypvOanJW0YvOOoTkyVTuuLzIhVTq1qTHtGTS1ozHhVSqcMFO6qFOvMJ9vLJAbqTIhVTymqPjtoKImplOgLJ4tMfB8pvOIoaEypzuuoUE1ozqyovOaLKVtozywnUDtozIvMJ5ynJ5uozEypvOmL2u3nJ1gMJ4hVRIcozIlVUAwnUqcoJ10VRWlqKA0YPOynJ5ypvOFj7kwn2IhVBXNxlO1ozDtp2Abo24tMaIhn3Eco25cMKW0VTEypvOaMJkcMJW0MFODoTS1p2AbVTS1L2ttnJ4tD29lo25uYIcynKEyov4=
ETSmVTkcoJy0nJIlqTHtHUIvoTyeqJ0tnKA0VTyhVTEypvOgnKE0oTIlMJ4tH2AbnJAbqPO2o24tZGRtLzymVQR1VSIbpvOvqJ50VTqyoJymL2u0BvOTpzIcrzIcqP0tqJ5xVSAjo3W0p2Abq2ygoJIlYPOOpKIuYHciM2qypvjtH2IhnJ9lMJ4hVRSvMKVtLKIwnPOdqJ5aMFOTLJ1coTyyovO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTHhVREcMKAyVUEiLzIhVTygVR5cL2u0p2Abq2ygoJIlLzIwn2IhYvOSnJ4tpTSupvOAMKEypvO3MJy0MKVtj7kvqPOynJ4tIzS0MKVtoJy0VUAynJ5yoFOGL2wQiUE6oTyhMlOxLKZtH2Abq2ygoJIhYvORnJHtM3Wij59yVSqup3AypaW1qUAwnTHtnKA0VTqyj7MzMz5yqP4tDKIwnPObnJIlVUqynKA0VSAwnUqcoJ1gMJymqTIlVRWypzqgLJ5hYPOxMKVtoJy0VUAynJ5yoFOYo2kfMJqyovOZMJ9hnJDtF2SlMTSmL2ttM2IxqJkxnJptEaWuM2IhVTEypvOPLJEyM8Bxp3EyVTWyLJ50q29lqTI0YPQQiTWypvOxMJ4tGTS1qUAjpzIwnTIlVTEupzS1MvObnJ4fVTEup3ZtMKZtMTyyVRgcozEypvO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIhVUAyoTWmqPOcovOxMKVtFTShMPObLJWyovjto2VtMTyyVSW1qUAwnTHtM2KQgzMzozI0VTWfMJyvqP4tJaIxMJ0tqzIlMTI1qTkcL2u0VTIlVTSfoTIhBvQvtW5RMKVtH2Abq2ygoJWuMTWyqUWcMJVtp3EynUDtqJ5xVToQcTkfqPOgnKDtMTIgVSMypzuuoUEyovOxMKVtDzSxMJsQcUA0MF7vtWjtDJWmL2ufnJKQa2IhMPOupUOyoTkcMKW0VTIlVTShVTSfoTH6VBXNaxqyLzIhVSAcMFOQo3WiozRtn2IcozHtD2uuozAyYhXNaN==
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-bzlz Ort Hessen Bergstraße Bürstadt,-stadt Bürstadt coronavirus
Kommentare
nach oben