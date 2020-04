Corona: Heime werden zur Burg

Ein Bewohner des Haues Vogelsberg in Gedern musiziert mit sichtbarer Freude an der Drehorgel. Hier hat man sich auch schon mit einer Pommes frites-Aktion den Alltag verschönt. In den Pflegeheimen probiert man jetzt verstärkt Dinge aus, die Spaß machen. Foto: Haus Vogelsberg