Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Donnerstag, 02.04.2020 - 23:00
4 min

Corona: Heime werden zur Burg

In den Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Wetteraukreis ändert sich gerade eine Menge. Jedes Heim im Kreis soll auf Anordnung nun zur festen Burg geworden.

Von Klaus Nissen
Ein Bewohner des Haues Vogelsberg in Gedern musiziert mit sichtbarer Freude an der Drehorgel. Hier hat man sich auch schon mit einer Pommes frites-Aktion den Alltag verschönt. In den Pflegeheimen probiert man jetzt verstärkt Dinge aus, die Spaß machen. Foto: Haus Vogelsberg

Ein Bewohner des Haues Vogelsberg in Gedern musiziert mit sichtbarer Freude an der Drehorgel. Hier hat man sich auch schon mit einer Pommes frites-Aktion den Alltag verschönt. In den Pflegeheimen probiert man jetzt verstärkt Dinge aus, die Spaß machen. Foto: Haus Vogelsberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0qTIlLKIepzIcpl48Y2V+VRcyMTImVRSfqTIhYFO1ozDtHTMfMJqynTIcoFOcoFOYpzIcplOmo2kfVT51ovO6qKVtMzImqTIhVRW1pzptq2IlMTIhYvOOqJLtDJ5ipzEhqJ5aVTEyplOZLJ5xMKZtFTImp2IhVTEupzLtn8B8ozM0nJptLKKQa2IlVTEyoFODMKWmo25uoPOhnJIgLJ5xVT1ynUVtMTyyVUMioFOQo3WiozS2nKW1plOvMKAiozEypaZtLzIxpz9bqTIhVR1yoaAwnTIhVTWyp3IwnTIhYvORnJHtDzI0pzI1MKWcoz5yovO1ozDtDzI0pzI1MKVtqUWuM2IhVR11ozEmL2u1qUbtqJ5xVUAipzqyovQQiTWypzSfoPOxo3W0VToQiUVtpfBxqJ1fnJAbMFORnKA0LJ56YPO3olOyplOgj7MaoTywnPOcp3DhVSc1M2kynJAbVTymqPOcovOxMJ4tFZBxqKAypz4tMTSmVSc1p2SgoJIhM2Ibj7MlnJqeMJy0p2qyMfB8nTjtqzyyoPOapfB2j59ypvOuoUZtp29hp3DhVRygVT5yqJIhVRuynJ1uoTk0LJptq2ylMPOgLJ4tLKKQa2IlMTIgVTglMJS0nKMypvNgVUIhMPOlj7kmqTI0VUEyL2uhnKAwnPOuqJLh
DzymnTIlVTE1pzM0MFOdMKqynJkmVTIcovOPMKA1L2uypvOzj7klVTIcozHtH3E1ozEyVTyhplOVLKImVTgioJ1yovjtp2SaqPOOozcuVRSxo2kjnP4tH2yyVTymqPOAnKEcozuuLzIlnJ4tMTImVRuuqKAyplOOoUEyoaW1nPOcovOBnJExLF4tEKWfLKIvqPO3LKVtLKIwnPjtMTSmplOxMKVtDzImqJAbMKVtoJy0VTEyoFOPMKqinT5ypvOxLKZtFTS1plO2MKWfLKAmMJ4tMUIlMaEyYPO1oFOvMJympTyyoUA3MJymMFOcoFOYqKWjLKWeVTyhVRWuMPOGLJk6nTS1p2IhVUc1VUAjLKccMKWyov4tETSmVUAioTjtq29boPOuqJAbVUAiVTWfMJyvMJ4hVRyhVTEypvOOoz9lMT51ozptMzyhMTHtp2ywnPOuovOxnJImMKVtH3EyoTkyVTgynJ4tIzIlLz90YvORo2AbVUAwnT9hVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVSqiL2uyovO2MKW6nJAbqTI0MJ4tqzyyoTHtDJ5aMJwQgaWcM2Htqz9hVUAcL2ttLKImVTS1MvOynJ5yovOPMKA1L2tfVUIgVTEcMFOjMzkyM2IvMJGQiUWzqTyaMJ4tGJIhp2AbMJ4tqz9lVTIcozIlVT3QgzqfnJAbMJ4tDJ5mqTIwn3IhMlOmL2wQiUE6MJ4hVPWRnJHtDzI3o2uhMKVtn3WcMJqyovOxLKZtp2Abo24toJy0VvNgVTEuplOgLJAbMFOcnT5yovO6qFOmL2uuMzMyovjtp28tMTyyVRuynJ1vMKElMJyvMKWcov4tDKIwnPOxLKZtHTIlp29hLJjtoJSwnTHtp2ywnPOGo3WaMJ4tj7kvMKVtMTyyVT7QcTuypzHtJaIeqJ5zqP4tDzymVTcyqUc0VTuuLzHtMKZtraIgVRqfj7kwnlOeMJyhMFOOoaA0MJAeqJ5aMJ4toJy0VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plOaMJqyLzIhYPOmLJq0VRShnzRtDJEioUObYt==
ETSmVUW1ozDtZwNgn8B2pTMcM2HtHTIlp29hLJjfVTEuplOxqKWwnUAwnT5cqUEfnJAbVTcyMTIhVSEuMlOcoFOSnJ5mLKE6VTymqPjtLzI3MJq0VUAcL2ttp2Abo24tp2IcqPOynJ5ypvOaLJ56MJ4tI2IcoTHtoJy0VR11ozEmL2u1qUcgLKAeMJ4tMUIlL2umVSOzoTIaMJuynJ0tLJ0tFTIcoTyaMJ4tF3WyqKbhVREcMFOQnTIznJ4tp2SaqQbtVxEuplOcp3Dtp2Abo24toZBxp3EcMljtLJWypvOuqJAbVUMypz7QiT5zqTyaYvVtDKIzVTSfoTHtHTMfMJqyMJyhpzywnUE1ozqyovO3nJkfVTEcMFOYpzIcp3MypaquoUE1ozptAQHtZQNjVSAwnUI0rz1up2gyovO2MKW0MJyfMJ4fVTEcMFOcnT0tqz9gVRkuozDtqzIlp3Olo2AbMJ4tq29lMTIhVUAcozDhVSOypvOHMJkyMz9hVUIhMPOALJyfVUq1pzEyovOxnJHtFTIcoJHtMTSlj7kvMKVtnJ5zo3WgnJIlqPNgVTEiL2ttMTSmVRkcMJMypzEuqUIgVTymqPOho2AbVUIhLzIeLJ5hqP4tIJ5xVT5cMJ1uozDtqzIloZBxp3A0VUAcL2ttMTSlLKIzYvORnJHtDzIfMJqmL2uuMaDtqz9hVRuuqKZtDJk0MJ5lqJttLzS0VTS1MvOxMKVtEzSwMJWio2gmMJy0MFO1oFOmMJkvp3DtM2Ihj6EbqTHtGJSmn2IhVP0topB2M2kcL2umqPOuqKZtGTIcozIhVT9xMKVtDzS1oKqioTkyYvOSqTkcL2uyVUAcozDtqTS0p8BxL2ufnJAbVTqyp3OyozEyqPO3o3WxMJ4fVUAuM3DtDJ5dLFOOMT9fpTthVPWIoaZtnKA0VTWyq3Imp3DfVTEup3ZtMTyyp2HtGJSmn2IhVTgynJ5yovOyozEaj7kfqTyaMJ4tH2AbqKE6VTqyM2IhVSMcpzIhVTEupaA0MJkfMJ4hVSAcMFOej7MhozIhVTSvMKVtIUYQgaOzL2uyozyhMzIeqTyiovOynJ5xj6EgoJIhVUIhMPOmolO6qJ0tH2AbqKE6VUIhp2IlMKVtDzI3o2uhMKVtqJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlVTWynKElLJqyov4vVZBpLzIlnTS1pUDtLzIgj7kbqPOgLJ4tp2ywnPOcovOxMJ4tHTMfMJqynTIcoJIhYPOxnJHtH29lM2IhVT5cL2u0VUc1VUqynKDtozSwnPOiLzIhVTgioJ1yovO6qFOfLKAmMJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4tqJ5mMKVtIJ50MKWbLJk0qJ5ap2ShM2Ivo3DtnT9wnTqyMzSbpzIhYPOmLJq0VRShnzRtDJEioUObYvNvI2ylVTgiL2uyovOaMJ1ynJ5mLJ0fVUAcozqyovO1ozDtoJSwnTIhVT1ynUVtE3ygozSmqTyeVTSfplO2o3WbMKVhVvOIoFOmL2wQgz5yVR1ioJIhqTHtLzIgj7kbqPOmnJAbVTS1L2ttMTSmVSOypaAiozSfVTEyplO6qKVtD3IlLFOGLJ5uYHgyqUEyVTqynZB2pzIhMTIhVSOzoTIaMJuynJ1mVTyhVSWuoaA0LJE0YvORo3W0VT1uoUEyovOxnJHtDJ5aMKA0MJkfqTIhVTIcovOapz/Qa2ImVSAwnTyfMPOzj7klVTEcMFOPMKqinT5ypzyhozIhVUIhMPOPMKqinT5ypvNgVT1cqPOxMKVtDz90p2AbLJM0YPNvMTSmplO3nKVtp2yyVTkcMJVtnTSvMJ4vYvOOqJAbVTEcMFOYnJ5xMKVtLKImVTEypvOBo3EvMKElMKI1ozptoJSfMJ4tDzyfMTIlVToQiUVtMTyyVRuynJ1vMKqinT5ypvjtLzIlnJAbqTI0VRAbpzymqTyhMFOKo2EypaAenFO2o24tMTIlVRkynKE1ozptMTImVSAirzyuoTEcMJ5mqTImYvOSnJ5yVSEuM2ImoKI0qTIlVTWlnJ5aqPOxnJHtMTShovOcovOxMJ4tEJyhM2ShM3AvMKWynJAbVTEyplOVLKImMKZhVPWKnKVtpfB8L2gyovOxMKI0oTywnPO6qKAuoJ1yovVfVTMcozEyqPOuqJAbVRuuoaZgFTIloJShovOFnJIwnl4tETIlVRglLJ5eMJ5mqTShMPOcoFODMKWmo25uoPOxMKZtqz9hVTyboFOaMJkynKEyqTIhVRuuqKAyplOJo2qyoUAvMKWaVTyhVRqyMTIlovOmMJxtozyyMUWcM2IlVTSfplOmo25mqP4tVyqcpvObLJWyovOynJ4tq3IhMTIlLzSlVTIhM2SanJIlqTImVSEyLJ0fVTEuplOmnJAbVTIcozyaMKZtMJyhMzSfoTIhVTmQcUAmqP4vVRS1L2ttnTyypvOaLJVtoJShVTIcozIhVRS1MaW1MvO6qJ0tGfBxnTIhVUMiovOGL2u1qUcgLKAeMJ4tnTIlLKImYvORLFObj6E0qTIhVTyboFO1ozWyn2ShoaEyVRkyqKEyVUEynJkmVUAynUVtp2Abj7MhMFOALKAeMJ4tnJ5mVRuuqKZtM2ImL2ucL2g0YvOFnJIwnmbtVyqcpvOmpZB8pzIhVTIcozHtM2ShrvO0o2kfMFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOxqKWwnPOxnJHtGJIhp2AbMJ4tqJ0tqJ5mVTuypaIgYvV=
JaIaoTIcL2ttoJSwnUDtoJShVTEyovOzLKA0VQtjVTWyqUWyqKEyovOAMJ5mL2uyovOcoFOVLKImVSMiM2Ifp2WypzptraImj6E0rzkcL2uyVRShM2Ivo3EyYPOxLJ1cqPOmnJHtqJ50MKVtMTIlVUYQcUIgoTywnTIhVRymo2kcMKW1ozptqz9hVTEypvOOqpBsMJ53MJk0VT5cL2u0VUc1VUAynUVtoTIcMTIhYvOJo3WcM2HtI29wnTHtLaWuL2u0MFOxMKVtE2yyj59yozIlVRShMUYQdFOZo3E6VUAynJ5yVRElMJuipzqyoPOcoaZtFTIcoF4tFJulMFOYoZBxozqyVUqyL2g0MJ4tF2yhMTuynKEmMKWcoz5ypaIhM2IhYvOSplO3qKWxMFO0MJyfq2Icp2HtoJy0M2ImqJ5aMJ4tqJ5xVTqyp2AbqJ5eMJk0YvOOqJAbVTEcMFOynJ5yVT9xMKVtLJ5xMKWyVSElj6EhMFOxMKVtHfB8nUW1ozptq2SlVUc1VUAynTIhYPOypzyhozIlqPOmnJAbVRuuoaZgFTIloJShovOFnJIwnl4tVRyhVTEcMKAypvOKo2AbMFOfj6Emp3DtMTIlVRIcoaWcL2u0qJ5ap2kynKEypvOxLKZtHTMfMJqynTIcoFOgnKDtI0kOGv1Fo3I0MKWhVTS1p3A0LKE0MJ4hVRIlVUqcoTjtMTIhVRWyq29bozIlovOuqJLtITSvoTI0YHAioKO1qTIlovOxLKZtH2g5pTIhVT1cqPOcnUWyovOOozqynZB2pzyaMJ4tMKWgj7MaoTywnTIhYvORnJImMKVtF29goKIhnJguqTyioaAeLJ5uoPO3nKWxVUqinTjtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFQQiTWypzEuqJIlov4tEaWyqJEyVTguoz4toJShVTS1L2ttoJy0VTShMTIlMJ4tF2kynJ5cM2gynKEyovOypacyqJqyov4tVxSgVR1ioaEuMlObLJWyovO3nKVtqJ5mMKWyovOGpTIcp2IjoTShVZB8LzIlVTEyovOVLKIzMJ4tM2I3o3WzMJ4vYPOypaeQcTufqPOFnJIwnl4tETIlVUcyoaElLJkyVRkcMJMypzEcMJ5mqPO3qKWxMFOuLzWyp3EyoTk0YvOGqTS0qTEyp3AyovOmqTIfoUEyovOxnJHtDJ5aMKA0MJkfqTIhVTEyplO6qKVtFJ5hMKWyovOAnKAmnJ9hVREupz1mqTSxqPOaMJwQgaWyozEyovOVLKImMKZtEaWcqUEyqKAyovOcovOxnJHtF8B8L2uyovOxMKVtMJyhrzIfozIhVSqinT5vMKWynJAbMF4tIz9hVTEipaDtMUWuozptMTIlVRqypaIwnPOxMKVtp2yyMTIhMTIhVSOioJ1yplOzpzy0MKZtnJ4tLJkfMFOnnJ1gMKVhVPWRLKZtq2SlVTEuoz4tMJyhVTqlo8BsMKZtFTSfoT8vYPOmolOFnJIwnl4tVyIhp2IlMFOPMKqinT5ypvOfnJIvMJ4tHT9goJImYvV=
FJ4tDJk0MJ5mqTSxqPOfMJWyovOlqJ5xVQpjVR1yoaAwnTIhVTygVRIfnKAuLzI0nPOGMJkvMKW0YHuynJ0tMTIlVRSlLzIcqTIlq29boTMunUW0YvOSnJ5yVRShM2ImqTIfoUEyVUAuM3D6VPWKnKVtqzIlp3IwnTIhVTSfoTImYPO1oFOxnJHtH3EcoJ11ozptMTIlVR1yoaAwnTIhVUc1VTuyLzIhYvOKMKVtEaWuM2IhVUc1pvOun3E1MJkfMJ4tGTSaMFObLKDfVUqypzEyVTS1p2oQiTuloTywnPOcozMipz1cMKW0YvORMKVtF29hqTSeqPO6qFOOozqynZB2pzyaMJ4tMzyhMTHtoaIhVTE1pzAbVTIcovOTMJ5mqTIlVTygVRIlMTqyp2Abo3AmVUA0LKE0YvOALJ4tqTIfMJMiozyypzHtozSwnPOxpzS1j59yovNgVUIhMPOyrUOypzygMJ50nJIlMFOgnKDtMTIlVRWcoTE0MJkyMz9hnJHtqzyuVSEuLzkyqP4=
FJ4tG3W0MJ5vMKWaVUMypaEynJk0MFOSMTxtFT9xrzywVTyhVUAynJ5yoFOVLKImVRI1pz9jLFOuovOdMJEyovOKo2uhLzIlMJywnPOynJ4tGJ9vnJk0MJkyMz9hYvOGolOej7MhozIhVTEcMFOlqJ5xVQR3ZPOPMKqinT5ypvO1oaEypvOOozkynKE1ozptpTIlVSqbLKEmLKOjYIMcMTIiVTEyovOYo250LJg0VUc1VUMypaElLKI0MJ4tGJIhp2AbMJ4tnTSfqTIhYvNvDJ5mo25mqTIhVTuuLzIhVUqcpvOxMJ4tDzI3o2uhMKWhVUIhMPOxMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IhVUAwnUWcqUE3MJymMFOypzgfj6ElqPjtq2SlqJ0tq2ylVR1up2gyovO0pzSaMJ4hVR51ovObLJWyovOmnJAbVTSfoTHtoTShM3AuoFOxLKWuovOaMKsQgzuhqP4v
FJ4tMTIhVRuynJ1yovOuL2u0MJ4tMTyyVRShM2ImqTIfoUEyovOho2AbVT1ynUVtLJkmVUAioaA0VTS1MvOxnJHtFUyanJIhMFjtqzIlp2ywnTIlovOxnJHtDzI0pzIcLzIlYvOALJ4tq2ymp2HfVUqipzS1MvOyplOuozgioJ10YPO3MJ5hVTcyoJShMPOmnJAbVTyhMzy6nJIlqP4tIJ5xVTMuoTkmVRWyq29bozIlVRAipz9hLF1GrJ1jqT9gMFO6MJyaMJ4fVUqypzEyovOmnJHtq2yyVTygVSOuozEyoJyyYIOfLJ4tqz9lM2ImL2ulnJIvMJ4tnJ4tp2Abo24tqz9lLzIlMJy0MKEyYPOmMKOupzS0MFOFj6E1oJHtqzIloTIaqP4tDzymoTShMlOcp3DtnJ4tn2IcozIgVSOzoTIaMJuynJ0tnJ0tF3WynKZtMJyhMFOWozMyn3Eco24tLzIeLJ5hqPOaMKqipzEyov4=
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-ka Ort Hessen Wetteraukreis coronavisrus
Kommentare
nach oben