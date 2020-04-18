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Samstag, 18.04.2020 - 03:00
3 min

Corona-Helfer stehen bereit

Der Katastrophenschutz im Kreis Bad Kreuznach baut einen Pool an medizinisch ausgebildeten Kräften auf. Bisher haben sich etwa 100 Personen gemeldet, um zu helfen.

Von Laura Schöffel
Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann und die „gut“/„fake“-Übersicht von verschiedenen, angebotenen Masken. Foto: Benjamin Hilger

Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann und die „gut“/„fake“-Übersicht von verschiedenen, angebotenen Masken. (Foto: Benjamin Hilger)

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EINSATZLEITUNG
Die Technische Einsatzleitung ist eine Führungseinheit, der Mitglieder aller Einsatzkräfte wie etwa der Rettungssanitäter, der Notärzte, des Technischen Hilfswerks, der Feuer- oder Bundeswehr angehören. Sie dient vor allem bei größeren Gefahrenlagen als Koordinations- und Organisationsstelle und steuert die innere wie auch die Kommunikation nach außen.
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