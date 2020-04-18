Samstag, 18.04.2020 - 03:00
3 min
Corona-Helfer stehen bereit
Von Laura Schöffel
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EINSATZLEITUNG
Die Technische Einsatzleitung ist eine Führungseinheit, der Mitglieder aller Einsatzkräfte wie etwa der Rettungssanitäter, der Notärzte, des Technischen Hilfswerks, der Feuer- oder Bundeswehr angehören. Sie dient vor allem bei größeren Gefahrenlagen als Koordinations- und Organisationsstelle und steuert die innere wie auch die Kommunikation nach außen.
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