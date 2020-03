Corona-Hilfe in Bodenheim legt los

Jetzt teilen:

BODENHEIM - Ein Büro in der Turnhalle am „Bürgel“ ist eingerichtet, Aufrufe übers Internet sind erfolgt, Hotline und E-Mail-Account geschaltet: Die Bodenheimer Corona-Hilfe startet. Die Hotline hat die Rufnummer 06135-92 60 42, per E-Mail ist die Hilfe unter corona-hilfe@bodenheim.de erreichbar, und zwar montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.

Nach Angaben von Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig bündelt die Gemeinde Kompetenzen und Fähigkeiten verschiedener Helfer und vermittelt sie an die Hilfesuchenden. Beteiligt an der umfangreichen Organisation sind neben der Verwaltung auch der Ehrenamtsbeauftragte Hans Löffert, Caritas-Quartiersbeauftragte Kerstin Thieme-Jäger sowie Daniel Göttert. Es geht um einen Einkaufsservice, Hilfe bei der Tierbetreuung, um telefonische Beratung und Beistand, um die Versorgung mit Medikamenten und Rezepten und um allgemeine Auskünfte zu der Pandemie. Auch bei wirtschaftlichen Fragen wollen Ehrenamtler Unterstützung leisten. Wer Hilfe benötigt oder Hilfe leisten möchte, soll sich telefonisch bei der Hotline melden.

Ab Montag mit Kita-Mitarbeitern besetzt

Die Hotline wird mit Mitarbeitern aus Kindertagesstätten ab Montag, 23. März, besetzt. Sie koordinieren auch die Aufgaben. Das „Wir in Bodenheim“-Büro der Caritas kümmert sich um die Telefon-Aktion „Du bist nicht allein“. Infos unter der Rufnummer 06135-70 68 18, per E-Mail an k.thieme-jaeger@caritas-mz.de und im Internet unter www.wib-bodenheim.de. Helfer, die Einkaufsfahrten für Ältere übernehmen, können den gemeindeeigenen Bürgerbus nutzen. Sie haben Helferausweise, mit denen sie auch bei einer allgemeinen Ausgangssperre unterwegs sein könnten. Ein Einkaufszettel ist bereits entworfen und geht in Druck. Mit Plakaten und 2000 Handzetteln in Geschäften, Apotheken, bei Ärzten wird auf das Angebot hingewiesen.

Einen Video-Clip mit einem Aufruf wollen die Initiatoren am Wochenende drehen, er soll auf dem Bodenheimer Youtube-Kanal (TV-Rheinterrasse) ausgestrahlt werden. „Mit Sicherheit muss noch einiges nachgebessert und nachjustiert werden. Aber dies ist in der Situation mit sich ständig verändernden Bedingungen normal“, merkt Thomas Becker-Theilig an.