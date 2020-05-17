Corona-Hilferuf von Tagesmüttern: Kreis Darmstadt-Dieburg handelt

Tagesmütter und -väter in Darmstadt-Dieburg atmen auf: Sie bekommen weiter vom Kreis ihr Gehalt, trotz massiven Corona-Beschränkungen in der Betreuung. Archivfoto: dpa
ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFOTLJ1coTyyovOgnKDtn2kynJ5yovOYnJ5xMKWhVUElLJqyovOun3E1MJkfVTIcozHtFTS1pUEfLKA0VTyhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHhVSqynJjtq2IxMKVtF2y0LFOho2AbVSAwnUIfMFOuqJAbVT51pvObLJkvq2IaplOho3WgLJjtj7MzMz5yovjtMfBxoTk0VTEcMFOPMKElMKI1ozptMTIlVRgcozEypvO6qKYQiTAeVTShVTEcMFOSoUEypz4h
ET9wnPOuqJAbVTS1MvOxMKVtLJ5xMKWyovOGMJy0MFjtLzIcVTEyovOPMKElMKIypz4fVTqcLaDaplOvMKAiozEypaZtDzI0pz9zMzIhMGbtMTyyVSEuM2ImopB8qUEypv4tDJ5xMKWmVTSfplOynJ5yVRgcozEypzsQcUW0ozIlnJ4to2EypvOUpaIhMUAwnUIfoTIbpzIlnJ4tp2yhMPOmnJHtozywnUDtLJ5aMKA0MJkfqPjtp29hMTIlovOTpzIcLzIlqJMfMKVhVRybpvOUMJuuoUDtoZBxqJM0VT5cL2u0VTS1qT9gLKEcp2AbVUqynKEypv4tETSmVUAipzq0VT51ovOzj7klVZBRpzqypv4=
CTtlCxEypacynKDtZGVmVSEuM2ImpTMfMJqyp3EyoTkyovOcoFOZLJ5xn3WynKZ8Y2tlCt==
EKZtp2yhMPOaMKWuMTHtMTyyVSEuM2ImopB8qUEypvjtMTyyVTygVRglMJymVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaVTIcozIhVUqypaE2o2kfMJ4fVTcuVUIhqzIlrzywnUEvLKWyovOPMJy0pzSaVUc1pvOPMKElMKI1ozqmM2SlLJ50nJHtoTIcp3EyovjtMTyyVTEypvOGqTSuqPOmMJy0VTIcozyaMJ4tFzSbpzIhVTEyovOSoUEypz4tM2yvqP4tEJyhMFOULKWuoaEcMFjtMTyyVUc3LKVtLKIzVTEyoFODLKOcMKVtp3EynUDfVTygVSc3MJyzMJjtqz9lVRqypzywnUDtLKIwnPO2o24tMTIhVRMuoJyfnJIhVTIcozqyn2kuM3Dtq2IlMTIhVTguoz4hVREiL2ttnJ4tMTIlVSOlLKucplOzMJufMJ4tnJ4tp28tM3I0VUqcMFOuoTkyovNlZlOYpzIcp2gioJ11ozIhVRgcqTSjoZBxqUcyYt==
TAGESPFLEGE
Im U-3-Bereich waren zum 1. März 2019 im Kreis Darmstadt-Dieburg von insgesamt 2368 zur Verfügung stehenden Plätzen
468 TagespflegeplätzeDaraus ergibt sich ein Anteil von 19,8 Prozent an Tagespflegeplätzen für U-3-Kinder. Im Ü-3-Bereich waren von 9947 Plätzen 31 Tagespflegeplätze, was einem Anteil von 0,3 Prozent entspricht. (rj)
FJ4tMTyyp2IlVRgfMJ1gMFOmnJ5xVSEuM2ImopB8qUEypvOhnJAbqPOmMJk0MJ4tMTyyVUMiovOuoTkyovOGMJy0MJ4tMKWmMJuhqTHtGZB2p3IhMl4tVxEypacynKDtM2yvqPOyplNkZwZtITSaMKAjMzkyM2ImqTIfoTIhVTygVRkuozEepzIcpljtraImj6E0rzkcL2ttAwptITSaMKAjMzkyM2IjMKWmo25yovO2o24tLKKQa2IlnTSfLvVfVUEynJk0VTEuplOZLJ5xpzS0p2SgqPOuqJLtDJ5zpzSaMFOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOgnKDhVPV1ZmptF2yhMTIlVUqypzEyovOuqJLtMTyyp2IgVSqyMlOvMKElMKI0VvjtnTIcj590VTImVTS1plOxMJ0tGTShMUWuqUAuoKDhVREcMFOnLJufqJ5aMJ4tLJ4tMTyyVSEuM2ImpTMfMJqypTIlp29hMJ4tLzIfnJIzMJ4tp2ywnPOcoFOXLJulVQVjZGxtLKIzVQDfAGZtGJyfoTyiozIhVRI1pz8hVRIcovODoTS0rvOvMJxtMJyhMKVtITSaMKAgqKE0MKVtn29mqTI0VTEcMFQQgzMzMJ50oTywnTHtFTShMPOmo21cqPOhqKVtMJyhMJ4tDaW1L2u0MJyfVTIcozImVRgcqTSjoTS0rzImYvOYMJyhVSq1ozEypwbtMKZtoKImplOhnJAbqPOynJqyoaZtMJyhVUEyqKWyplOUMJYQcUIxMFOypaWcL2u0MKDtqJ5xVUIhqTIlnTSfqTIhVUqypzEyov4=
CTtlCxmQiTAeMFOcovOxMKVtFTS1p2uuoUEmn2Smp2HtMTIlVSEuM2ImopB8qUEypvO3LKVtLJWmMJuvLKVtCP9bZw4=
ET9wnPOhqJ4fVTyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HfVToQiUWwnUEyqTIhVTqypzSxMFOxnJHtnT9wnPO3nJkfn29goJIhMJ4tITSaMKAgj7k0qTIlVTucoaEyovOlqJ50MKVtraHtMzSfoTIhYvOWovOynJ5yoFOCMzMyozIhVRWlnJIzVTShVTEcMKAyVScynKE1ozptMKWbo2WyovOmnJHtqz9lVUqyozyaMJ4tITSaMJ4tp2Abq2IlMFOJo3W3j7klMzHtM2IaMJ7QiTWypvOxMKVtF3WynKA2MKW3LJk0qJ5aYvOUpaIhMQbtG2W3o2ufVTSvp2IbLzSlYPOmMJyyovOnLJufqJ5aMJ4tnJ0tGJScVTShVTEcMFOfLJugM2IfMJq0MJ4tITSaMKAgj7k0qTIlVTS1p2qyLzkcMJWyov4tIJ5xVTEcMKZfVT9vq29boPOxnJHtMUWinTIhMTHtGZB8L2gyVTyhVTEypvOVLKImnTSfqUAeLKAmMFOxMKVtITSaMKAgj7k0qTIlVTSvp2IbLzSlVUqupv4tVxygVRkuozEepzIcplORLKWgp3EuMUDgETyyLaIlMlO3MKWxMJ4tp2ywnPOdMKE6qPO2nJIfMFQQiTWypzkyM2IhYPOiLvOmnJHtoJy0VTEcMKAypvOIoaAcL2uypzuynKDtqJ5xVT9bozHtI2IlqUAwnZBxqUc1ozptq2IcqTIlLKWvMJy0MJ4tq29foTIhYvORnJImVUsQcUWyVToQiUVtMTyyVRWyqUWyqKIhM3AmnKE1LKEco24tnJ0tGTShMTglMJymVTIcozHtF2S0LKA0pz9jnTHfVTEyoz4tp2Abo24tnzI0raDtMzIboTIhVRWyqUWyqKIhM3AjoZBxqUcyVvjtnTIcj590VTImVUMiovOxMKVtFJ50MKWyp3AyoaMypaElMKE1ozptMTIlVRgcozEypaEuM2ImpTMfMJqypTIlp29hMJ4tnJ0tGTShMTglMJymVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaYt==
DKIzVTEcMFOYpzy0nJftpzIuM2yypaEyVTEcMFOYpzIcp3AjnKE6MFO1oJqynTIhMQbtG2uhMJucovOmMJyyovOxnJHtZGVmVSEuM2ImpTMfMJqypTIlp29hMJ4tnJ0tGTShMTglMJymVUIhMPOxnJHtAwptFTIfMzIlVTS1j59ypzuuoTVtETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzqmVUMioFOZLJ5xn3WynKZtnJ0tGpBxpabtqJ5xVRSjpzyfVUc1VQRjZPODpz96MJ50VUqynKEypvOznJ5uoaccMKW0VUqipzEyovjtqJ5uLzwQcT5anJptqz9hVTEypvOlMJSfMJ4tDzIfMJq1ozqmp2y0qJS0nJ9hVTyhVTEypvOBo3EvMKElMKI1ozpfVUA0MJkfqPOxnJHtraImqZBxozEcM2HtF3WynKZgH296nJSfMTI6MKWhMJ50nJ4fVSWip2IgLKWcMFOZj7kwnljtM2IaMJ7QiTWypvOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOzMKA0YvOWovOynJ5yoFOGL2ulMJyvMJ4tLJ4tMTyyVSEuM2ImopB8qUEypvOvMJEuqJIlqPOmnJHtMTIlMJ4tVzIho3WgMFOznJ5uoaccMJkfMFOIoaAcL2uypzuynKDvVTyhVTEypvOdMKE6nJqyovOGnKE1LKEco24hVRW1ozDfVRkuozDtFTImp2IhVUIhMPOZLJ5xn3WynKAyVUAynJIhVUAcL2ttLJWypvOynJ5cMljtMTSmplOxMJ4tITSaMKAgj7k0qTIlovOeMJyhVSAwnTSxMJ4tMJ50p3EynTIhVUAioTkyYvNvH29foUEyovOxnJImMFOaMKAyqUcfnJAbMJ4tHzIaMJk1ozqyovOhnJAbqPOuqKAlMJywnTIhYPObLJWyVTywnPOxLKZtLKImMUYQiTAeoTywnTHtJzyyoPjtFJulVRIcozgioJ1yovOmL2uiovOuLvOALJxtraHtZGNjVSOlo3cyoaDtraHtp2ywnTIlovVfVUAwnUWynJW0VSWip2IgLKWcMFOZj7kwnlOxMJ4tITSaMKAgj7k0qTIlovO1ozDtYKoQcUEypz4tnJ0tF3WynKZhVPWRLKZtq2IlMTHtnJAbVTygVRglMJymqTSaVUc1pvOSoaEmL2uynJE1ozptqz9loTIaMJ4tqJ5xVT1cL2ttMfB8pvOGnJHtMJyhp2I0rzIhYvOGnJHtq2ymp2IhYPOxLKAmVTywnPObj7MwnUA0MJ4tHzImpTIeqPO2o3VtFJulMKVtDKWvMJy0VTuuLzHhVt==
F3IlrvOxLJ5uL2ttMTShovOxnJHtMKWzpzI1oTywnTHtGzSwnUWcL2u0VTS1plOxMJ0tGTShMUWuqUAuoKD6VPWGj6EgqTkcL2uyVScunTk1ozqyovOuovOxnJHtITSaMKAgj7k0qTIlVUIhMPOHLJqyp3oQcUEypvOmnJ5xVT51ovOlLKImM2IaLJ5aMJ4hVt==