Corona-Hotspots: Abwasser-Analysen schneller als Tests

Was verraten Abwasser-Analysen?

Wissenschaftler von der Technischen Universität in Delft haben gezeigt, dass sich Maßnahmen wie der Lockdown im Frühjahr 2020 und der teilweise Lockdown im Herbst, aber auch die Wiedereröffnung der Bars im Sommer im Abwasser ablesen lassen. Dabei zeigten sich die Trends im Abwasser auch hier früher als im Verlauf der klinischen Fallzahlen. Seit September beziehen die niederländischen Forscher die im Abwasser detektierte Menge an viraler RNA auf die Einwohnerzahl und veröffentlichen die Werte in der Einheit „Virenpartikel pro 100 000 Einwohner“.



Englische Forscher haben das Abwasser von insgesamt 24 Grundschulen und weiterführenden Schulen in Pendle, Exeter, Bristol und Brent untersucht. Die Abwasseranalytik zeigt, dass im Zeitraum von Oktober bis Dezember keine Schule von infizierten Personen verschont blieb. Anfangs enthielt etwa jede zweite Abwasserprobe Virenpartikel. Mit der Verbreitung der stärker ansteckenden Virusmutante stieg der Anteil der Positivproben auf 75 Prozent.



Momentan steht beim Abwasser-Monitoring zwar das Thema Corona im Vordergrund, aber die Erkenntnisse lassen sich nach Aussage der Forscher auf andere Krankheitserreger übertragen. Das übergeordnete Ziel lautet nach Ansicht der Forscher beim Workshop der Initiative „Technologieland Hessen“: Neue Viren oder andere Keime so rechtzeitig im Abwasser zu erkennen, dass unverzüglich regionale Schutzmaßnahmen eingeleitet werden können, die eine Verbreitung eindämmen.