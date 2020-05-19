Dienstag, 19.05.2020 - 16:53
3 min
Corona-Impfstoff: Erste positive Reaktionen bei Tests
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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Technologie
Biontech, Curevac und Moderna sind zwar Konkurrenten, haben aber eine große Gemeinsamkeit. Bisher wird beim Impfen im Immunsystem mit toten oder abgeschwächten Erregern eine Infektion simuliert. Doch dazu müssen die Viren oder Antigene aufwendig hergestellt werden. Die Technologie von Biontech, Curevac und Moderna beruht dagegen auf künstlich und vergleichsweise schnell und leicht herstellbarer Boten-RNA (Ribonukleinsäure). Diese dient als Informationsträger, um eigens entwickelte Bauanleitungen für spezielle Proteine in den Körper einzuschleusen, mit denen Erkrankungen gezielt und individuell bekämpft werden können. Krebs oder die Influenza und nun auch Covid-19. Die Entwicklung ist zwar weit fortgeschritten, aber bis zur Marktreife hat es die Technologie noch nicht geschafft.
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