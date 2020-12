Corona-Impfung: „Zunächst zählt, Leben zu retten“

Was ist Triage?

Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 steigt – und manche Kliniken stoßen an ihre Grenzen. In Sachsen etwa schlägt nun ein Klinikdirektor Alarm und berichtet, dass man in der Klinik triagieren müsse – also entscheiden, welcher der schwerkranken Patienten einen Beatmungsplatz bekommt und wer nicht. Was genau bedeutet „Triage“?



Woher kommt der Begriff?

„Triage“ kommt aus dem Französischen und bedeutet „Auswahl“ oder Sichtung“. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Militärmedizin und wurde entwickelt, um in Feldlazaretten schnell entscheiden zu können, welche Verletzten zuerst behandelt werden. Damals wurde die Entscheidung zunächst danach getroffen, wer die beste Chance hatte, schnell zu genesen und dann weiterkämpfen zu können.



Was bedeutet der Begriff heute?

Heute bedeutet „Triage“, dass man in Zeiten knapper medizinischer Ressourcen entscheiden muss, wen man zuerst behandelt. Also zum Beispiel, welchen schwerkranken Patienten mit Covid-19 man beatmen kann, wenn tatsächlich mehr Patienten einen solchen Beatmungsplatz brauchen als man aktuell zur Verfügung hat.



Gibt es Richtlinien für die Triage?

Es gibt kein Gesetz, das die Triage in Deutschland regelt, allerdings hat die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) im März eine erste Version klinisch-ethischer Empfehlungen veröffentlicht, wie im Ernstfall in Deutschland zu verfahren sei. Nach einer Aktualisierung im April wurde danach die sogenannte S1-Leitlinie herausgegeben. Einer der Grundsätze darin: Die Priorisierung von Patienten soll sich am Kriterium der klinischen Erfolgsaussichten orientieren.