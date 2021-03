Corona-Impfungen: Das ist die aktuelle Lage in Deutschland

Das Ziel: Herdenimmunität

Nach Angaben des RKI braucht es in rund 70 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen das Coronavirus, damit die Übertragungen limitiert werden und die Pandemie endet. Derzeit sei jedoch noch nicht vorhersagbar, inwiefern eine Immunität – beispielsweise erzeugt durch eine Impfung – die Weitergabe des Virus verhindert oder zumindest reduziert. In fast allen Fällen sorgt die Impfung jedoch für einen Individualschutz, verhindert also eine Covid-19-Erkrankung der geimpften Person.



Wirksamkeit und die Dauer des Schutzes durch die verschiedenen Impfstoffe beeinflussen ebenfalls die Frage, wie viele Menschen sich bis zur Herdenimmunität impfen lassen müssen. Vieles wird also von der Zulassung weiterer Impfstoff und der Bereitschaft der Bevölkerung zu einer Impfung abhängen.