Corona-Impfungen: Die aktuellen Zahlen

Wir zeigen die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Stand der Corona-Impfungen. (Foto: dpa)

MAINZ - Der erste Pieks wurde Ende Dezember 2020 gesetzt. Da begannen in Deutschland die Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Zunächst machten sich mobile Impfteams auf in Alten- und Pflegeheime, um denjenigen die Impfung zu verabreichen, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Parallel bereiteten sich Helfer in der ganzen Republik in Impfzentren vor, in denen nach und nach alle weiteren priorisierten Gruppen ihre Impfungen erhalten sollen. Anschließend soll jeder dran kommen, der möchte, und auch die Hausarztpraxen sollen künftig die Impfkampagne unterstützen.

Ein Impfregister gibt es in Deutschland nicht. Mit rund sechs Monaten Verzug melden die Kassenärztlichen Vereinigungen dem Robert-Koch-Institut (RKI) in der Regel Abrechnungsdaten. Bei der Covid-19-Impfung geht das schneller: Von den mobilen Impfteams sowie aus den Impfzentren heraus wird ein „Digitales Impfquotenmonitoring“ gespeist. Die Zahlen des RKI visualisieren wir – stets aktuell – im Folgenden:

Der aktuelle Überblick über die Impfzahlen

Einmal täglich aktualisiert das RKI seine Berichte darüber, wie viele erste und zweite Impfungen es bereits gab – aufgeschlüsselt regional sowie nach Impfquoten, also der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung oder in bestimmten Bevölkerungsgruppen.

Das Ziel: Herdenimmunität Nach Angaben des RKI braucht es in rund 70 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen das Coronavirus, damit die Übertragungen limitiert werden und die Pandemie endet. Derzeit sei jedoch noch nicht vorhersagbar, inwiefern eine Immunität – beispielsweise erzeugt durch eine Impfung – die Weitergabe des Virus verhindert oder zumindest reduziert. In fast allen Fällen sorgt die Impfung jedoch für einen Individualschutz, verhindert also eine Covid-19-Erkrankung der geimpften Person.



Wirksamkeit und die Dauer des Schutzes durch die verschiedenen Impfstoffe beeinflussen ebenfalls die Frage, wie viele Menschen sich bis zur Herdenimmunität impfen lassen müssen. Vieles wird also von der Zulassung weiterer Impfstoff und der Bereitschaft der Bevölkerung zu einer Impfung abhängen.

Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der gemeldeten Corona-Impfungen pro Tag in Deutschland







Die folgende Grafik zeigt die Corona-Impfungen pro 100 Einwohner – aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Klicken Sie auf die einzelnen Bundesländer, um mehr Informationen zu erhalten.







Die folgende Grafik zeigt die kumulierten Corona-Impfungen in ganz Deutschland: die Zahl der neu Geimpften wird also jeden Tag hinzugerechnet.







Die folgende Grafik zeigt – in Tabellenform – die Corona-Impfungen in den deutschen Bundesländern.