Corona-Impfzentrum in Hallen der Martin-Buber-Schule?

Im Kreis wurden am Dienstag aktuell 1615 Corona-Infizierte gemeldet, darunter 1526 in häuslicher Quarantäne. Gegenüber dem Vortag gab es 84 neue Fälle. Bislang waren kreisweit insgesamt 4293 Menschen betroffen, 2481 sind genesen, 53 gestorben.



.Infizierte nach Kommunen:

Biebesheim 24

Bischofsheim 86

Büttelborn 61

Gernsheim 30

Ginsheim-Gustavsburg 94

Groß-Gerau 159

Kelsterbach 85

Mörfelden-Walldorf 224

Nauheim 82

Raunheim 175

Riedstadt 68

Rüsselsheim 462

Stockstadt 34

Trebur 31



Infizierte pro 100 000 Einwohner in letzten sieben Tagen: 215,8 (masp)