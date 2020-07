Corona-Infektionen im Landkreis auf höchstem Stand seit Juni

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

KREIS DARMSTADT-DIEBURG - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis steigt weiter an: Am Donnerstag meldete das Landratsamt gleich sieben weitere Fälle. Damit liegt die Zahl der akut Infizierten derzeit bei 21. Das ist der höchste Stand seit Anfang Juni. Allein in den vergangenen 7 Tagen wurden 20 Neuinfektionen verzeichnet. Ob es sich allerdings um Rückkehrer aus dem Urlaub handelt, kann die Kreisverwaltung nicht sagen. Die Zahl der Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet liegt für die vergangenen sieben Tage nun bei 7 und ist damit immer noch weit entfernt vom kritischen Wert 50, ab dem neue Einschränkungen drohen können. Todesfälle gab es am Donnerstag keine neuen, es bleibt bei 20. 422 Menschen von den insgesamt 463, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, sind inzwischen wieder gesund.