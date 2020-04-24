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Freitag, 24.04.2020 - 03:00
3 min

Corona-Infizierte schneller entdecken

Ingelheimer Bioscientia will bald bis zu 10 000 Tests täglich schaffen. Ministerpräsidentin Dreyer informiert sich vor Ort und dankt den Mitarbeitern.

Von Torben Schröder
Malu Dreyer (r.) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2.v.r.) an der Antikörper-Teststation bei Bioscientia. Foto: Thomas Schmidt

Malu Dreyer (r.) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2.v.r.) an der Antikörper-Teststation bei Bioscientia. (Foto: Thomas Schmidt)

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