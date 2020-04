Corona: Infiziertenzahl im Wetteraukreis stabil

Jetzt teilen:

WETTERAUKREIS - (pdw). Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Corona-Infektionen im Wetteraukreis liegt am Montag (27. April) bei 263, das sind fünf mehr als am vergangenen Donnerstag.

167 Personen sind als geheilt aus der Quarantäne entlassen (plus 18). Insgesamt befinden sich 34 Menschen in stationärer Behandlung (minus 6), 6 von ihnen (minus 2) bedürfen einer intensivmedizinischen Behandlung. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen liegt bei 11 (unverändert).

In den Krankenhäusern des Wetteraukreises (Bürgerhospital Friedberg, Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim, Krankenhaus Schotten und Mathilden-Hospital Büdingen) sind laut Landesmeldung 316 Betten frei. Das sind 21 mehr als am vergangenen Donnerstag. Intensivbetten ohne Beatmung gibt es 28, von denen 13 frei sind (minus 2). Von den 89 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten sind derzeit 36 frei (plus 3).

Wie Landrat Jan Weckler mitteilte, halten sich die Wetterauerinnen und Wetterauer an das Kontaktverbot. „Ich freue mich, dass die Polizei an diesem Wochenende keine Ordnungswidrigkeiten festgestellt hat.“