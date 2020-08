Corona-Infizierter auf Feiern mit Hunderten Menschen

Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe

KREIS GROSS-GERAU - Ein potenzieller größerer Corona-Ausbruch beschäftigt aktuell das Kreisgesundheitsamt Groß-Gerau. Eine nachweislich mit dem Virus infizierte Person hatte nach Angaben des Kreisgesundheitsamts zwei große private Feiern besucht. An den Feiern haben anscheinend mehrere 100 Menschen teilgenommen. Ein Sprecher des Landkreises Groß-Gerau erklärte dazu am Mittwochabend, dass zunächst in Mörfelden-Walldorf eine standesamtliche Trauung stattgefunden habe. Anschließend hätten sich in Kelsterbach 200 beziehungsweise 100 Gäste an zwei Orten eingefunden. Der Gesundheitsdezernent des Kreises Groß-Gerau, Walter Astheimer, hatte zunächst von 600 betroffenen Gästen gesprochen. Bekannt geworden ist der positive Corona-Test beim Kreisgesundheitsamt am Mittwochnachmittag. Ein Team zur Nachverfolgung der Gäste sei im Einsatz, hieß es weiter.

Derzeit sind im Kreis Zusammenkünfte bis maximal 250 Personen erlaubt. Ab Mittwoch, 19. August, wird die Zahl auf 150 abgesenkt. Ob der Infizierte bei der Feier eine größere Anzahl an Menschen angesteckt hat, ist zur Stunde noch unklar. Gesundheitsdezernent Walter Astheimer (Grüne) erklärte, dass noch keine größere Zahl bestätigt sei. Das Gesundheitsamt gehe derzeit der Frage nach, mit wem die betreffende Person Kontakt hatte. „Wir prüfen das genau ab.“

