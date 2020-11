Corona-Inzidenz im Main-Taunus geht leicht zurück

Jetzt teilen:

MAIN-TAUNUS - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist im Main-Taunus-Kreis in den vergangenen Tagen leicht zurückgegangen. Allerdings sind seit vergangenen Freitag sechs Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Wie der Main-Taunus-Kreis am Dienstagabend meldete, ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenheims "Maria-Droste-Haus" in Hofheim gestorben. Zwischen Freitag und Montag waren bereits eine 71-Jährige aus Flörsheim, ein 85-Jähriger und ein 66-Jähriger aus Hattersheim, ein 86-Jähriger aus Eppstein sowie ein 95-jähriger Bewohner des Evim-Seniorenzentrums in Schwalbach im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Positiv war am Dienstagabend die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Sie lag bei 161 und ist damit im Vergleich zum Vortag um sieben gesunken. Mit der aktuellen Inzidenz liege der Main-Taunus leicht unter dem hessischen Durchschnitt, der laut RKI am Dienstag um 0.00 Uhr bei 163 lag. Der Kreis sei daher auf gutem Weg, aber die Corona-Gebote müssten konsequent eingehalten werden, um das Virus einzudämmen.

Von Montag auf Dienstag wurden 51 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell infiziert sind 547 Menschen. Da 101 bisher Erkrankte als genesen gelten, ist die Zahl der Infizierten um 51 niedriger als am Vortag.

Es gebe weiterhin Einzelfälle in Schulen und Kindergärten, so der Kreis, ohne dass es dort zu einem breiteren Ausbruch gekommen sei. Neue Infektionen an Schulen gab es seit dem Vortag nicht. In den Main-Taunus-Kliniken liegen derzeit 31 Covid-Patienten, davon würden fünf beatmet.