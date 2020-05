Corona: Kardinäle unterstützen Verschwörungstheorien

Der aus Mainz stammende Kardinal Gerhard Ludwig Müller. (Archivfoto: dpa)

ROM / MAINZ - Mehrere ranghohe Kardinäle unterstützen einen Appell aus dem katholischen rechtskonservativen Lager gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der im Internet veröffentlichte Appell mit Datum 8. Mai enthält Verschwörungstheorien etwa zu den Einschränkungen der Religionsausübung infolge der Pandemie.

Zu den Unterzeichnern gehören der aus Mainz stammende ehemalige Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, und der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun.

Unterzeichner äußern Zweifel an Ansteckungsgefahr durch Coronavirus

Der Präfekt der Gottesdienstkongregation, Kardinal Robert Sarah, betonte am Freitag auf Twitter, er teile zwar die "Sorgen" des Appells, die darin geäußert würden, habe diesen aber nicht unterzeichnet. In dem Text wird eine Weltverschwörung angenommen, die das Ziel hat, persönliche Freiheiten dauerhaft einzuschränken. Die öffentliche Gesundheit dürfe kein "Alibi" werden, um die Rechte von Millionen von Menschen weltweit zu verletzen. Die Unterzeichner äußern überdies "Zweifel an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr" des Coronavirus.

Der Autor des Appells, der ehemalige Vatikandiplomat, Erzbischof Carlo Maria Viganò, gehört innerhalb der katholischen Kirche zu den schärfsten Kritikern von Papst Franziskus. Der Ex-Nuntius in Washington bezichtigte das Kirchenoberhaupt im Umgang mit Missbrauchsfällen in den USA im vergangene Jahr der "offensichtlichen Lüge".

Sarah und Müller kritisierten bereits in den vergangenen Tagen Gottesdienstverbote im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus als unangemessenen Eingriff in die Religionsfreiheit. Papst Franziskus hatte die italienischen Bischöfe vor wenigen Tagen nach deren Protesten gegen Gottesdienstverbote während der Lockerung der Ausgehverbote zu Vorsicht und Gehorsam aufgerufen.