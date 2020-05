Corona: Keine neuen Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ (red). In der Flüchtlingsunterkunft im Mainzer Allianzhaus sind 35 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt Mainz-Bingen am Dienstagabend mit. Das Haus steht seit vergangenem Dienstag bereits unter Quarantäne, nachdem zunächst eine dort lebende Familie positiv getestet wurde und anschließend weitere Fälle auftraten. Daraufhin wurden alle Bewohner getestet. In den vergangenen Tagen hätten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 94 Abstriche gemacht. Insgesamt sind laut Gesundheitsamt 52 im Allianzhaus gemeldete Personen positiv getestet worden.