Donnerstag, 25.06.2020 - 05:00
3 min
Corona-Krise als Chance: Aufschwung für Digitalstadt Darmstadt
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
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NEUE ANSÄTZE
Die von Corona erzwungene Veränderung des täglichen Lebens, wie wir es kannten, schafft Raum für einen NeuanfangWas kann, was soll, was muss anders werden? Verkehr, Schulen, Handel, Arbeitswelt oder Gesundheitswesen - die Krise als Chance für Darmstadts Probleme. In dieser Serie zeigen wir, wie es anders gehen kann. (red)
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