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Donnerstag, 25.06.2020 - 05:00
3 min

Corona-Krise als Chance: Aufschwung für Digitalstadt Darmstadt

Punkten kann Darmstadt nicht nur mit dem digitalen Schaufenster, das durch den Shutdown einen unerwarteten Boost bekommt, sondern auch im Schulsektor.

Prisca Jourdan: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
Mit Bestellplattform und lokalem Radlieferservice, unterstützt vom lokalen Fahrradbauer Riese & Müller, aus der Krise. Britta Karadzole von der Buchhandlung Lesezeichen hat sich beim digitalen Schaufenster und LieferadDA registrieren lassen. Foto: Andreas Kelm

Mit Bestellplattform und lokalem Radlieferservice, unterstützt vom lokalen Fahrradbauer Riese & Müller, aus der Krise. Britta Karadzole von der Buchhandlung Lesezeichen hat sich beim digitalen Schaufenster und LieferadDA registrieren lassen. Foto: Andreas Kelm

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NEUE ANSÄTZE

Die von Corona erzwungene Veränderung des täglichen Lebens, wie wir es kannten, schafft Raum für einen NeuanfangWas kann, was soll, was muss anders werden? Verkehr, Schulen, Handel, Arbeitswelt oder Gesundheitswesen - die Krise als Chance für Darmstadts Probleme. In dieser Serie zeigen wir, wie es anders gehen kann. (red)

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Weiterführende Links
Corona-Krise als Chance: Lieferungen in Darmstadt per Fahrrad
Corona-Krise als Chance: Mehr Home-Office, weniger Verkehr?
Corona-Krise als Chance: Raus aus der Schule!
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