4 min

Corona-Krise als Chance: Homeoffice in Darmstadt hat Vorteile

Es geht besser als gedacht: So lautet das Fazit nach Wochen der Verlagerung der Arbeitsplätze in die Wohnungen der Mitarbeiter. Einiges davon kann durchaus auf Dauer so bleiben.

Von Alexandra Welsch Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt