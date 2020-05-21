Corona-Krise als Chance: Lieferungen in Darmstadt per Fahrrad

Die neue Hose könnte in Darmstadt künftig per Rad ausgeliefert werden. Foto: Gregor Fischer/dpa
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KONTAKT UND NEUE ANSÄTZE
- Interessenten am
Radbelieferungskonzept wenden sich per Mail an: radlieferdienst-darmstadt@h-da.de
- Das Projekt der drei Professoren aus Darmstadt und Frankfurt wird
aufgebaut und wissenschaftlich begleitet von 20 Studierenden im Rahmen semesterbegleitender Projektarbeiten, einer Bachelor- und einer Masterarbeiterin und drei wissenschaftlichen Mitarbeitern.
- Die von Corona erzwungene Veränderung des täglichen Lebens, wie wir es kannten, schafft
Raum für einen NeuanfangWas kann, was soll, was muss anders werden? Was war bislang undenkbar - genauso undenkbar wie ein Virus, das die Welt lahmlegt? Verkehr, Schulen, Handel, Arbeitswelt oder Gesundheitswesen - die Krise als Chance für Darmstadts Probleme. In dieser Serie zeigen wir, wie es anders gehen kann. (red)
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