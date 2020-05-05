Dienstag, 05.05.2020 - 23:00
4 min
Corona-Krise als Chance: Mehr Home-Office, weniger Verkehr?
Von Joachim Nieswandt
Stellvertretender Redaktionsleiter Lokalredaktion Darmstadt
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NEUE ANSÄTZE
Die von Corona erzwungene Veränderung des täglichen Lebens, wie wir es kannten, schafft Raum für einen NeuanfangWas kann, was soll, was muss anders werden? Was war bislang undenkbar - genauso undenkbar wie ein Virus, das die Welt lahmlegt? Verkehr, Schulen, Handel, Arbeitswelt oder Gesundheitswesen - die Krise als Chance für Darmstadts Probleme. In dieser Serie zeigen wir, wie es auch anders gehen kann. (red)
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Weiterführende Links
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