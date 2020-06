Corona-Krise bremst Fahrgastbeirat aus

Jetzt teilen:

WORMS - Noch immer gibt es keinen Fahrgastbeirat, der in Worms die Fragen, Bedenken und Anregungen von Fahrgästen in die Diskussion einbringt. Mit der Kommunalwahl vor einem Jahr sollte sich der neue Fahrgastbeirat bilden. Dies wurde dann auf die erste Jahreshälfte 2020 vertagt. Den Fahrgastbeirat gibt es aber noch nicht. Wie bisher so vieles in diesem Jahr wurde er vom neuartigen Coronavirus ausgebremst.

„Die Corona-Krise hat alle Bereiche des öffentlichen Lebens stark beeinflusst und eingeschränkt. Verzögerungen waren und sind aufgrund der Situation unvermeidbar, auch im Hinblick auf die Berufung des Fahrgastbeirats“, teilt Hans H. Brecht, Sprecher der Stadt, auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Dass es in der ersten Jahreshälfte einen Fahrgastbeirat geben wird, ist nicht mehr zu schaffen. Wann genau sich der Fahrgastbeirat bilden wird, ist laut dem Pressesprecher derzeit noch offen. Der Fahrgastbeirat soll für die Dauer von fünf Jahren berufen werden und öffentlich tagen. Statt den 15 Mitgliedern, die der frühere Fahrgastbeirat hatte, sollen ihm nur noch neun Mitglieder angehören.

Neun Mitglieder, bereits sechs Bewerbungen

Bei dieser Mitgliederzahl, die im Dezember angekündigt wurde, soll es auch bleiben. Die Mitglieder können sich bei der Stadt melden und müssen nicht vorgeschlagen werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass diejenigen, die sich im Beirat engagieren, auch tatsächlich ein Interesse daran haben, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Die Stadt rechnet nicht damit, dass es Probleme geben wird, die neun Mitglieder zu finden. Ganz im Gegenteil. Die Verwaltung rechnet sogar mit einem „Überangebot“ an Personen, die sich für eine Mitgliedschaft im Fahrgastbeirat interessieren, wie Hans H. Brecht erklärt. Einen öffentlichen Aufruf der Stadt, sich für den Fahrgastbeirat zu melden, gab es noch nicht, lediglich die Berichterstattung zur Neuberufung in den Medien. Dafür, sagt Brecht, sei die Resonanz schon sehr positiv. „Es liegen bereits sechs Bewerbungen vor“, berichtet der städtische Pressesprecher. Stimmt bei diesen eingereichten Bewerbungen alles, wären damit also schon zwei Drittel der Mitglieder des Fahrgastbeirats berufen. Auch vor dem Hintergrund dieses schon absehbaren Interesses spricht Brecht vom „Überangebot“.

Die Rufe nach einem Fahrgastbeirat, der die Wünsche und Sorgen der Fahrgäste beim Busunternehmen DB Regio Bus Mitte und der Stadt vorbringt, ist zuletzt wieder lauter geworden, als vor einigen Wochen zwei 80 Jahre alte Frauen im Bus stürzten.

Nach Fahrplanchaos werden Rufe lauter

Den Busfahrern wurde vorgeworfen, sie seien nach dem Einsteigen der Seniorinnen zu abrupt angefahren. Ein Vorwurf, der aus den Reihen der Fahrgäste regelmäßig wiederholt wird, versehen mit der Frage „Warum gibt es keinen Fahrgastbeirat?“. Auch als im vergangenen Herbst die Linien- und Fahrpläne umgestellt wurden, war der Ruf nach der Wiederberufung des Fahrgastbeirats besonders laut geworden. Die Botschaft damals: Mit dem Fahrgastbeirat hätte es die teils chaotischen Umstände bei und nach der Umstellung nicht gegeben. In einen neuen Fahrgastbeirat, wenn er dann tatsächlich tagt, setzen die Fahrgäste ihre Hoffnung auf eine Verbesserung des Busverkehrs.