Corona-Krise: Busse und Bahnen weiter im Samstagstakt

Archivfoto: Torsten Boor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Heag-Mobilo will in der kommenden Woche entscheiden, wie man auf die teilweise Öffnung der Schulen am 27. April reagiert. Bis dahin gelte der modifizierte Samstagsfahrplan, sagte die Sprecherin des städtischen Verkehrsdienstleisters, Silke Rautenberg. Ob es danach Änderungen am Fahrplan geben wird, stehe noch nicht fest. Noch sei unklar, wie viele Schüler und Lehrer den Öffentlichen Nahverkehr überhaupt nutzen.

Ab Montag, 20. April, will Heag-Mobilo zunächst beobachten, wie viele Menschen mit Bus und Bahn unterwegs sind, nachdem einzelne Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Derzeit befinde sich keiner der Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Zeit werde für Schulungen und Reparaturen an den Fahrzeugen genutzt: "Die Werkstätten laufen auf Hochtouren", sagte Rautenberg. Wie lange es dauern würde, den Fahrplan wieder auf Normalbetrieb umzustellen, sei schwer einzuschätzen. Bei Mitarbeitern mit Kindern müsse eine Betreuung sichergestellt sein, auch Krankheitsfälle seien ein Faktor.