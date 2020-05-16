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Samstag, 16.05.2020 - 13:30
3 min

Corona-Krise: Darmstadts Schulen gehen in Schichtbetrieb

Ab Montag kehren die meisten Darmstädter Schüler wieder in ihre Klassenzimmer zurück, andere wiederum lernen von zu Hause aus weiter. Die Abstandsregeln werden zum Dauerproblem.

Thomas Wolff: Lokalredakteur Darmstadt
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
Auf Abstand bleiben ist derzeit die wichtigste Regel in allen Klassenzimmern - hier an der Erich-Kästner-Gesamtschule. Foto: Guido Schiek

Auf Abstand bleiben ist derzeit die wichtigste Regel in allen Klassenzimmern - hier an der Erich-Kästner-Gesamtschule. Foto: Guido Schiek

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