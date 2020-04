Corona-Krise: Eisverkäufer müssen Lieferdienst einstellen

Foto: dpa

Simonetta Favretto ist mit den Nerven am Ende. Seit Anfang der Woche ist ihr Eissalon "Venezia" in der Ernst-Ludwig-Straße 7 komplett geschlossen, auch den Lieferdienst, den sie nach Schließung des Straßenverkaufs angeboten hat, muss sie einstellen. "Für uns ist das eine Katastrophe", sagt die Italienerin, deren Familie 1934 das "Venezia" als erste Eisdiele Darmstadts eröffnet hat.

Dass auch Eisdielen ihren Verkauf komplett einstellen müssen, ist in der "Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus" festgelegt, die am 17. März in Kraft getreten war. Am 18. März hat Favretto daraufhin ihre Eisdiele in der Fußgängerzone dichtgemacht und mit ihrem Team zumindest den Lieferdienst aufrechterhalten. "Nun fällt auch das noch aus", sagt Favretto. Das Problem sei, dass die Ware für die Saison bestellt sei, die Miete gezahlt werden müsse und vor allem auch das Personal, das bis September im "Venezia" arbeiten sollte. So sehr sie den anderen Geschäften ihren Umsatz gönnt, fragt sie sich, warum Döner-Buden, Bäckereien und auch andere Geschäfte weiterhin ihre Ware über die Theke verkaufen dürften, und sie nicht. "Das ist doch die gleiche Situation", sagt sie.

"Für strenge Auslegung kein Verständnis

Das sieht auch Carlo Lovatello so, der sich mit seinem Darmstädter Eisboutiquen-Imperium (Elf Läden, 50 Mitarbeiter) ebenso verwundert zeigt. "Ich habe für diese strenge Auslegung kein Verständnis, meine Leute brauchen die Arbeit, die kommen doch in größte Not", berichtet er.

Und während im Nachbarland Rheinland-Pfalz weiter fleißig Eis geliefert werden darf, kommt die Erklärung dazu, warum das in Hessen nicht mehr geht, aus dem Wirtschaftsministerium von Tarek Al Wazir (Grüne): "Der Unterschied zu Gastronomiebetrieben, die einen Abhol- und Lieferdienst anbieten dürfen, besteht darin, dass diese der Grundversorgung der Bevölkerung mit vollwertiger Nahrung dienen", sagt Sprecherin Franziska Richter.