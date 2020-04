Corona-Krise: Frust in Pflegeheimen in Darmstadt-Dieburg

Mit dem Seniorenzentrum Bethesda in Harreshausen betreibt das Sozialwerk eine stationäre Pflegeeinrichtung mit 82 Plätzen und etwa 80 Mitarbeitenden allein in der Pflege. Dazu kommt das Personal in der Verwaltung, Küche, Wäscherei und den anderen Diensten. Zusätzlich sind rund 80 Personen in der Bethesda mobilen Pflege als ambulante Pflegeeinrichtung unterwegs. Sie versorgen rund 100 Menschen in ihren Wohnungen. Darunter zählen auch die ambulant versorgten Wohngemeinschaften im Seniorenhaus Bethanien in Schaafheim und in Harreshausen. Als gemeinnütziger Verein kann das Sozialwerk keine Gewinne erwirtschaften und so nicht ausreichend Rücklagen bilden. Die Corona-Pandemie trifft das Sozialwerk und seine Unternehmen deshalb besonders hart. Der Fahrdienst muss genauso ausgesetzt werden wie die Belieferung mit Essen der eigenen Gastronomie.

Auch die Bethesda mobile Pflege ist immer stärker betroffen. Kunden setzen die Leistungen im hauswirtschaftlichen Bereich wegen des Kontaktverbots aus. Dadurch fehlen weitere Einnahmen. Zudem schwebe laut Tom Best seit Wochen das Corona-Virus wie ein "Damokles-Schwert" Über den Einrichtungen. "Wenn das Virus wie in anderen Pflegeheimen kommt, Bewohner und Pflegekräfte plötzlich betroffen sind, und wir vielleicht sogar Wohnbereiche schließen müssten, stehen wir vor der größten wirtschaftlichen Krise", bekräftigt Best. Während Krankenhäuser und öffentliche Senio-Altenpflege im Landkreis Darmstadt-Dieburg Jahr für Jahr mit Millionenbeträgen gestützt werden, hat das Sozialwerk nie derartige Zuwendungen erhalten. Die am Tropf des Landkreises hängenden Betriebe könnten so ihre Mitarbeiter vielleicht mit einem Bonus belohnen.

"Unsere Mitarbeiter leisten durch ihren Einsatz in der Corona-Pandemie eine der wichtigsten Beiträge der Gesellschaft. Deshalb würde es mir das Herz brechen, wenn gerade sie nun auf ihre Sonderzahlung verzichten müssten. Nach 50 Jahren Bestehen sind wir inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem wir die Bevölkerung zum ersten Mal um Unterstützung bitten müssen." (rj)