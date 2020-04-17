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Freitag, 17.04.2020 - 04:45
3 min

Corona-Krise: Kitas bereiten sich auf Notbetreuung vor

Auch die Kitas in Darmstadt bleiben vorerst geschlossen, doch die Notbetreuung soll ausgeweitet werden. Abstands- und Hygieneregeln sind dabei eine echte Herausforderung.

Von Maximilian Brock und Sabine Schiner
Wohin mit den Kleinen? Viele Eltern haben längst ihre Urlaubstage aufgebraucht, doch die Kitas sind aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Archivfoto: Kzenon

Wohin mit den Kleinen? Viele Eltern haben längst ihre Urlaubstage aufgebraucht, doch die Kitas sind aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Archivfoto: Kzenon

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Weiterführende Links
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Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
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