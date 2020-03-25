Corona-Krise: Kontaktsperre setzt der Psyche zu

Die Kommunikation mit Familien und Freunden via Telefon aufrecht erhalten: Das hilft, um der Vereinsamung während der Kontaktsperre vorzubeugen. Foto: Andreas Kelm
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BERATUNG
Das
Elisabethenstift hat nach der Verhängung eines Besuchsverbots und der Schließung seiner Tageskliniken eine Hotline für Patienten mit psychischen Problemen und deren Angehörige geschaltet. Dorthin können sie sich mit Fragen zu momentanen Behandlungsmöglichkeiten in der Klinik und zum Umgang mit einer Corona-bedingten psychischen und psychosozialen Belastung wenden. Die Ansprechpartner sind unter der Telefonnummer 06151-4 03 12 37 werktags zwischen 10 und 14 Uhr erreichbar.
Das
Bündnis gegen Depression ist per Mail unter da- buendnis@gmx.de zu erreichen und beantwortet auf diesem Weg Fragen zum Umgang mit depressiven Stimmungen.
Ältere Menschen, die sich in der aktuellen Situation sorgen, können die Gerontologin Sabine Schröder-Kunz unter der Rufnummer 06151-71 29 89 anrufen. Die kostenlose Sprechzeit ist täglich von 11 bis 12 Uhr. (jon)
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