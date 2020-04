Corona-Krise: Notbetreuung in Wembacher Kita

In Hessen wird für systemrelevante Berufsgruppen nun auch an den Wochenenden, Feiertagen und in den hessischen Osterferien eine Kindernotbetreuung ab dem 4. bis zunächst 19. April zugesichert. Das teilte der Hessische Minister für Soziales und Integration, Kai Klose, mit. Allerdings mit einer Einschränkung: An den "normalen" Osterferientagen könnten Eltern dieser Berufsgruppen die Notbetreuung wie während der Schulzeit in Anspruch nehmen. Die erweiterte Notbetreuung am Wochenende und an den Feiertagen gelte jedoch ausschließlich für Kinder, von denen mindestens ein Elternteil oder eine alleinerziehende Person in der Kranken- und Gesundheitsversorgung oder bei Rettungsdiensten tätig sei, betont Kultusminister Alexander Lorz. Zudem müsse der andere Elternteil ebenfalls in einem der weiteren Schlüsselberufe und zeitgleich im Einsatz sein, sodass die Betreuung innerhalb des unmittelbaren familiären Umfelds nicht sichergestellt werden könne. Ob die Kita Himmelszelt eine solche erweiterte Notbetreuung gewährleisten muss, steht noch nicht fest.

Leiterin Julia Markowic: "Es könnte auf uns zukommen. Wobei versucht wird, für Ober-Ramstadt eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit nicht alle Kitas an den Wochenenden öffnen müssen." Sie sieht die Schwierigkeit darin, "dass wir ja irgendwie unsere Kinder begleiten müssten, gerade die ganz Kleinen." (tina)