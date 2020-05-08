Freitag,
08.05.2020 - 05:00
2 min
Corona-Krise: Reifenwechsel für Opel-Leasingwagen verzögert sich
Auf Winterrädern in den Sommer: Die Umrüstung bei den rund 17000 Opel-Leasingfahrzeugen wegen der Corona-Krise noch dauern. Neufahrzeuge werden kontaktlos ausgeliefert.
Von Jens Etzelsberger
Lokalredaktion Main-Spitze
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