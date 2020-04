Corona-Krise trifft auch Chorleiter hart

Birgit Ensminger-Busse (rechts) bei einer Probe mit ihrem Chor „Capriccio“: Die selbstständige Konzertsängerin und Chorleiterin hat erhebliche finanzielle Einbußen, weil wegen der Corona-Krise keine Konzerte und Proben mehr stattfinden dürfen. (Foto: Wolfgang Bartels)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS BAD KREUZNACH - „Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar“, singt Birgit Ensminger-Busse abends um 19 Uhr auf ihrem Balkon. Und einige in der Nachbarschaft machen mit. Eine Idee der evangelischen Kirche, denn das gemeinsame Singen verbindet, auch wenn die Teilnehmer zueinander Abstand halten müssen.

Das einzige Problem für Birgit Ensminger-Busse: Mit dieser Art von Singen kann sie kein Geld verdienen – doch darauf wäre die Konzertsängerin und Chorleiterin dringend angewiesen. Aber wo es keine Konzerte mehr gibt und keine Chöre mehr proben dürfen, da wird es finanziell sehr eng für freischaffende Künstler und Chorleiter. Birgit Ensminger-Busse erwartet, dass sie in den nächsten Wochen deutliche Einkommensverluste hinnehmen muss.

Sie leitet vier Chöre: „Cantabile“ in Hackenheim, „Harmonie“ in Planig, den Kirchenchor in Bingerbrück und „Capriccio“ in Bad Kreuznach. Einige Chöre zahlen ihr Honorar weiter, andere sind dazu nicht in der Lage. Auch der Gesangsunterricht für ihre Schüler fällt aus. „Ich darf gar nicht darüber nachdenken, was das für mein Konto bedeutet“, sagt die engagierte Künstlerin. „Und so wie mir geht es auch den meisten anderen Chorleitern. Wir sind unschuldig an der Situation, aber wir müssen es ausbaden. Wir können doch nicht die finanzielle Verantwortung für die Auswirkungen der Pandemie im künstlerischen Bereich übernehmen.“

Insgesamt gibt es 70 aktive Chöre im Kreis, und sie schätzt, dass gut 30 Chorleiter nicht nur vom Probeverbot, sondern auch von finanziellen Einbußen betroffen sind. Aus diesen Gründen hat Birgit Ensminger-Busse einen Brief an den Kreis-Chorverband und an den Landes-Chorverband geschrieben und angefragt, welche Möglichkeiten einer finanziellen Abfederung bestehen. Sie verweist auf die bestehende Rücklagen des Kreisverbandes. Eine andere Möglichkeit sei es, die Honorare weiterzuzahlen, verbunden mit dem Nachholen der versäumten Probenarbeit, wenn es die Verhältnisse wieder erlauben. Die Chorverbände stünden vor einer Herausforderung, die nur mit gegenseitiger Solidarität und Menschlichkeit zu meistern sei: „Es geht um die Überlebensfähigkeit der Kulturszene, deren Erhalt und Stärkung, und dem damit verbundenen kulturellen Leben als geistigem Boden unserer Gesellschaft.“

Herbert Drumm, der Vorsitzende des Kreis-Chorverbandes, versichert in einer kurzen Antwort, dass „wir unser Mögliches tun, um unsere Vereine und Chöre zu unterstützen“. Allerdings verweist Drumm auf Nachfrage dieser Zeitung darauf, dass die Möglichkeiten des Kreisverbandes gering seien: „Direkt können wir gar nichts unternehmen. Hier kann eigentlich nur von staatlicher Stelle geholfen werden.“ Die Chorleiter sollten zuerst einmal mit ihren Vereinen reden, und diese könnten dann Hilferufe an die Politik aussenden.

Der Landes-Chorverband, der ausdrücklich die von der Landesregierung ergriffenen Schutzmaßnahmen begrüßt, schlägt vor, dass die Gesangvereine zumindest die Probenhonorare weiterzahlen und gemeinsam mit den Chorleitern nach späteren Kompensationsmöglichkeiten suchen. Der Deutsche Kulturrat fordert sogar einen Notfallfonds für freischaffende Künstler und hat dazu eine Umfrageaktion unter Betroffenen gestartet. Doch konkrete Zusagen, den Lebensunterhalt der freischaffenden Chorleiter zu sichern, sind das noch nicht. Birgit Ensminger-Busse schaut nur noch mit Bangen auf ihr Konto und hofft, dass sich eine Lösung dort so schnell wie möglich niederschlägt. Am Abend wird sie dessen ungeachtet auf dem Balkon wieder das Lied anstimmen: „Der Mond ist aufgegangen.“