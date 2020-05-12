Dienstag, 12.05.2020 - 17:21
4 min
Corona-Krise: Wenn der Urlaub ausfällt
Von Ute Strunk
Stellvertretende Redaktionsleiterin Leben/Wissen
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Reisewarnung
Eine Reisewarnung spricht das Auswärtige Amt aus, wenn davon ausgegangen werden muss, dass jedem Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht. Ein Ausreiseverbot ist damit nicht verbunden. Eine Ausreise ist allerdings davon abhängig, ob der Zielstaat dieser Einreise zustimmt.
Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland. Der Grund: In vielen Ländern ist aufgrund der Covid-19-Pandemie mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, der weltweiten Einreisebeschränkung, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens zu rechnen. Daher ist das Risiko, dass Reisende ihre Rückreise aufgrund von Einschränkungen nicht mehr antreten können, in vielen Ländern derzeit hoch.
Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland. Der Grund: In vielen Ländern ist aufgrund der Covid-19-Pandemie mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, der weltweiten Einreisebeschränkung, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens zu rechnen. Daher ist das Risiko, dass Reisende ihre Rückreise aufgrund von Einschränkungen nicht mehr antreten können, in vielen Ländern derzeit hoch.
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