Freitag, 03.04.2020 - 02:30
5 min
Corona-Krise: Wormser Firmen kämpfen ums Überleben
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
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DIE FIRMEN
Modehaus Jost: Stammsitz in Grünstadt, Filialen in Landau, Frankenthal, Bruchsal und Worms (Römischer Kaiser). 300 Mitarbeiter. Geschlossen seit 18. März. Kurzarbeit.
Medienpark Vision: Veranstaltungstechnik, Alzeyer Straße, neun Mitarbeiter, normalerweise bis zu 50 Freiberufler. Derzeit keinerlei Aufträge. Kurzarbeit.
HCR Physiotherapiepraxis: Räume Siegfriedstraße gegenüber Bahnhof, elf Mitarbeiter, weiter geöffnet, da systemrelevant.
Coffee Brothers: Café am Römischen Kaiser, vier Mitarbeiter, seit 18. März geschlossen. Kurzarbeit.
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