Panorama

Aus aller Welt

plus
Freitag, 03.04.2020 - 02:30
5 min

Corona-Krise: Wormser Firmen kämpfen ums Überleben

Die Politik hat das öffentliche Leben fast auf Null runtergefahren, um Leben zu retten. Doch die Wirtschaft droht zusammenzubrechen. Viele fürchten um ihre Existenz.

Roland Keth: Lokalredakteur Worms
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
Gerade noch war Christian Ruppel mit seiner Firma für Veranstaltungstechnik mit Andrea Berg auf Tour, nun ist das Auftragsbuch bis Ende April wie leer gefegt. Auch wenn es düster aussieht, unterkriegen lassen möchte er sich nicht. Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf

Gerade noch war Christian Ruppel mit seiner Firma für Veranstaltungstechnik mit Andrea Berg auf Tour, nun ist das Auftragsbuch bis Ende April wie leer gefegt. Auch wenn es düster aussieht, unterkriegen lassen möchte er sich nicht. (Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I09FGIZtYFOIoFOZMJWyovO6qFOlMKE0MJ4fVTuuqPOxnJHtHT9fnKEcnlOxLKZtj7MzMzIhqTkcL2uyVRkyLzIhVTMup3DtLKIzVR51oTjtpaIhqTIlM2IzLJulMJ4hVSElo3E6MTIgVTyhMzy6nJIlqPOxLKZtp2ywnPO3MJy0MKVtMUWuoJS0nKAwnPOuqKAvpzIcqTIhMTHtD29lo25uqzylqKZtnJ1gMKVtoJIbpvOAMJ5mL2uyovjtLKIwnPOxnJHtJzSboPOxMKVtIT90MJ4tp3EynJq0VTyhVTIlp2AbpzIwn2IhMTIlVSqynKAyYvORnJHtoJIcp3EyovOPj7klM2IlVUElLJqyovOxnJHtLJ5aMJ9lMT5yqTIhYPOmqUWyozqyovOALpBsozSboJIhVTqyMUIfMTyaVT1cqP4tET9wnPO3LKZtnTIcj590VTEuplOuoTkyplOzj7klVTEcMFOKnKW0p2AbLJM0ClOKnKVtnTSvMJ4tMTyyVRAbMJMmVUMiovO2nJIlVSqipz1mMKVtIJ50MKWhMJugMJ4tM2IzpzSaqPjtq2yyVUAcMFOxnJImMFOmL2ufnJ1gp3EyVRglnKAyVT5uL2ttMTIgVSc3MJy0MJ4tI2IfqTglnJIaVTIloTIvMJ4hVSqcpvO3o2kfMJ4tp2yyVTyhVTybpzIgVRguoKOzVUIgplQQaTWypzkyLzIhVTyhVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tI29wnTIhVTWyM2kynKEyov4=
GJ9xMJuuqKZtFz9mqN==
4bPrIJ5mMKWyVRkuM2HtnKA0VTElLJ1uqTymL2wvtWjfVTWfnJAeqPOGqTIzMzIhVRcip3DfVRAbMJLtMTImVTqfMJywnT5uoJyaMJ4fVTWypzIcqUZtZGt5ZvOaMJqlj7khMTI0MJ4tGJ9xMJuuqKAypljtoJy0VSWcMKAyoaAipzqyovOcovOxnJHtJaIeqJ5zqP4tIJ5xVTEupljto2W3o2ufVUAynJ4tZmNjVR1cqTSlLzIcqTIlVUeQcTufMJ5xMKZtIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VRqyp2Abj6EzqTIhVTyhVRqlj7khp3EuMUDfVRkuozEuqFjtEaWuozgyoaEbLJjfVRWlqJAbp2SfVUIhMPOKo3WgplOcovOxMKVtDaWuozAbMFOuoUZtp29fnJEyVUIhMPOaqKDtLKIzM2ImqTIfoUDtM2yfqP4tDJ0tZGthVR3QcUW6VT11p3A0MFOxMKVtAwRgnfBxnUWcM2HtE2ImL2wQcTM0p21uoz4tp2IcozHtEzyfnJSfMJ4tp2AboTyyj59yov4tETyyVRqynZBxoUEypvOzj7klVR3QcUW6VTuuqPOypvOho2AbVTquoabtoz9loJSfVTS1p2qyrzSboUDhVREcMFOAnKEupzWynKEypvObLJWyovOIpzkuqJVtM2Iho21gMJ4fVZBpLzIlp3E1ozEyovOuLzqyLzS1qPjtMTyyVRSlLzIcqUA6MJy0n29hqTIhVTWyoTSmqTI0YvQvtW5OLzIlVTcyqUc0VTqynTIhVUqcpvOcovOYqKW6LKWvMJy04bPpYPOej7khMTyaqPOXo3A0VTShYvOSpvO3nJkfVUAynJ5yovOAnKEupzWynKEypz4fVTEcMFOhqJ4tAwNtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVQL3VSOlo3cyoaDtnJulMKZtoz9loJSfMJ4tE2IbLJk0MKZtMKWbLJk0MJ4fVTEcMFOZj7MbozHtLKIzVQtjVSOlo3cyoaDtLKIzp3EiL2gyov4t4bPrH29fLJ5aMFO3nKVtMTSmVTiQgz5hMJ4h4bPp
ETyyVR1ynKA0MJ4tp2IcMJ4tMTIlVR1ynJ51ozpfVTEup3ZtGJ9xMFOynJ4tp2AbozIfoTkyLzyaMKZtE2ImL2wQcTM0VTymqPjtLJWypvOxLKZtE2IaMJ50MJyfVUAynFOxMKVtEzSfoPjtLzI0o250VRcip3DhVREuVRuip2IhYPOYoTIcMTIlYPOVMJ1xMJ4tqJ5xVSDgH2ucpaEmVTS1plOYo3A0MJ5apfB8ozEyovOzLKA0VTE1pzAbq2IaVTyhVR5ipzEuMaWcn2RfVTEyoFOPLJkeLJ4fVTyhVTEypvOHj7kln2IcVT9xMKVtnJ4tEzIloz9mqPOjpz9xqKccMKW0VUqypzEyovjtopB8p3AyVT1uovOmL2uiovOgnJ5xMKA0MJ5mVTElMJxfVT9zqPOvnKZtp2IwnUZtGJ9hLKEyVUMipzuypvOipzEypz4tqJ5xVTiQgz5hMFOdMKE6qPOhnJAbqPOgMJulVTSvLzImqTIfoTIhYvORnJHtEz9fM2H6VQpjVSOlo3cyoaDtMTIlVRMlj7kbnzSbpaA3LKWyVUAcozDtLzIlMJy0plOxLFO1ozDtnZBxozqyovOcovOxMJ4tE2ImL2wQcTM0MJ4hVSIhMPNkZQNtHUWirzIhqPOxMKVtI2SlMFOmnJ5xVTWyrzSboUDhVRImVUA0MJu0VUc1VTWyMfB8pzAbqTIhYPOxLKAmVRcip3DgEzyfnJSfMJ4tMKWmqPO3nJIxMKVtj7MzMz5yovOxj7klMzIhYPO3MJ5hVTEcMFOTpfB8nTcunUWmoJ9xMFO2o2kfn29goJIhVT91qPOcp3DhVRS1L2ttMTSmVTk1n3WuqTy2MFOUMKAwnZBxMaDtpaIhMPO1oFOCp3Eypz4tMfBxoTk0VTEcMKAyplOXLJulVTgioKOfMKE0VTS1pl4tGzI1MFOKLKWyVUc1VTWyp3EyoTkyovOinT5yVTEcMKAyVRIcoz5unT1yovOcp3DtMJyaMJ50oTywnPOhnJAbqPOgj7MaoTywnP4tDJkmolObLKDtLKIwnPOGqTIzMzIhVRcip3DtJaImL2wQiUAmMFO1ozDtF3WyMTy0MFOvMJShqUWuM3DhVRIlVTymqPQQiTWypacyqJq0YPOxLKAmVUAynJ4tGJ9xMJuuqKZtj7kvMKWfMJWyovO3nKWxYvQvtW5RnJHtEaWuM2HtnKA0VT51pvjtq2yyC+XNaN==
DIE FIRMEN
Modehaus Jost: Stammsitz in Grünstadt, Filialen in Landau, Frankenthal, Bruchsal und Worms (Römischer Kaiser). 300 Mitarbeiter. Geschlossen seit 18. März. Kurzarbeit.

Medienpark Vision: Veranstaltungstechnik, Alzeyer Straße, neun Mitarbeiter, normalerweise bis zu 50 Freiberufler. Derzeit keinerlei Aufträge. Kurzarbeit.

HCR Physiotherapiepraxis: Räume Siegfriedstraße gegenüber Bahnhof, elf Mitarbeiter, weiter geöffnet, da systemrelevant.

Coffee Brothers: Café am Römischen Kaiser, vier Mitarbeiter, seit 18. März geschlossen. Kurzarbeit.
GJIxnJIhpTSlnlOJnKAco24=
DJAbqPOGLKE0MJkmL2ufMKOjMKVfVQD2VR1uoz4tnJ4tMTIlVSEyL2uhnJgypzAlMKp6VRAbpzymqTyuovOFqKOjMJjtXQD4XFjtD2uyMvO2o24tGJIxnJIhpTSlnlOJnKAco24fVTIcozIlVTShM2ImMJuyozIhVUIhMPOcovOxMKVtHzIaMJjtqz9foPOuqKAaMJkup3EyqTIhVRMcpz1uVToQiUVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3A0MJAbozyeYPO3LKVtM2IlLJEyVT1cqPOGL2ufLJqypaA0LKVtDJ5xpzIuVRWypzptLKIzVSEiqKVhVRSgVQthVR3QcUW6VTqup3EcMKW0MFOxMKVtHzyyp2IhqUWip3ZtnJ4tHzIaMJ5mLaIlMl4t4bPrETShovO2MKWej7khMTI0MFOUMKA1ozEbMJy0p21cozymqTIlVSAjLJuhYPOxLKAmVSMypzShp3EuoUE1ozqyovQQiTWypvNkZQNjVR1yoaAwnTIhVUIhqTIlp2SaqPO3MKWxMJ4hVREuVUqupvOuoTkyovOmL2ufLJqupaEcMlOeoTSlYPO3LKZtMTSmVTuynpBsqBXNaPjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOFqKOjMJjtoz9wnPOaMJ5uqFOuovOxnJImMJ4tp2AbnJAep2Sfp3AwnUqypzIhVSEuMl4tETyyVSEiqKVtoJy0VRWyp3IwnTIlrzSboTIhVUMiovN1ZQNjVTWcplNkZvNjZQNtDzIlMl1TLJ5mVUOlolOOqJM0pzy0qPO3qKWxMFOuLzqyLzkup2IhYvQvtW5RpzIcYPO2nJIlVSEuM2Htp3QQcUEypvO3LKVtqJ5mMKVtn29gpTkyqUEyplOOqJM0pzSap2W1L2ttLzymVRIhMTHtDKOlnJjtMJWyozMuoTkmVTkyMKVh4bPpVRSfplOfMKE6qTImVTqfnJ1gMJ5xMKZtFT9zMz51ozqmoTywnUEfMJyhVUMypzkip2AbVTEuoz4tLKIwnPOho2AbVTEypvO2MKWaoTIcL2umq2Icp2Htn2kynJ5yVREuqJIlLKIzqUWuMlOcoFOKo3Wgp2IlVRkcozAioT4gITuyLKEypv4=
4bPrI2ylVTuuLzIhVUIhp2IlVTqyp2SgqTImVRIkqJyjoJIhqPOho2AbVTIcoz1uoPOaMKWynJ5cM3DfVTqyq2SlqTI0VUIhMPOxLJ5hVTyhVUIhp2IlMKVtM3Wij59yovOVLJkfMFOcovOxMKVtDJk6MKyypvOGqUWuj59yVTIcozqyoTSaMKW0YvORLJ5uL2ttoKImp3EyVTywnPOgMJyhMFOZMKI0MFOcovOYqKW6LKWvMJy0VUAwnTywn2IhYhXNaPOFqKOjMJjfVTEypvOmL2uiovOgnKDtE3YQgfBsMJ4tq2yyVRuypzWypaDtE3YQgz5yoJI5MKVfVSIxolOZnJ5xMJ5vMKWaYPODMKEypvOALJMzLKxto2EypvODnTyfVRAioTkcoaZtraImLJ1gMJ5aMJSlLzIcqTI0VTuuqPjtLzImL2wQcTM0nJq0VT5yqJ4tMzImqPOuozqyp3EyoTk0MFOHMJAbozyeMKVhVR5iL2ttp2AboTygoJIlVTIlq2ymL2u0VTImVTSfoTIlMTyhM3ZtMTyyVTI0q2RtAGNt4bPrEaWyMJkuozAyphXNaPjtLJkmolOTpzIcLzIlqJMfMKVfVTEcMFOxMKVtAQtgFfBxnUWcM2HtnzHtozSwnPOSqzIhqPOyozquM2yypaDhVR5ipz1uoTIlq2Icp2HhVR9vVUIhMPO3nJHtMTSmVT1cqPOxMJ0tLzIlMJy0plOvMKqcoTkcM3EyovOYqKW6LKWvMJy0MKWaMJkxVTmQcUIzqPjtq2Icj58tMKVtoz9wnPOhnJAbqPjtoaIlYPOxLKAmVTIlVUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtLJkfMKZtqz9loTIaMJ4toKImpl4tI2yyVUMcMJkyVTShMTIlMFO2MKWmqJAbqPOuqJAbVTIlYPOuqKA6qKAwnZB2pTMyovjtq2SmVTqynUDhVSAynJ4tH3EyqJIlLzIlLKEypvOvMJ3QiTu0VUAcL2tfVSc1p2Abj7kmp2HtqJ5xVREupzkynTIhVTShVRkuozDtraHtrzyynTIhYvQvtW5GMJAbplOvnKZtLJAbqPOKo2AbMJ7vtWjfVUAwnZBxqUc0VTIlYPOej7MhozHtMKVtp2ywnPO1ozDtp2IcozHtEzyloJRtj7kvMKVtI2Smp2IlVTuuoUEyov4t4bPrETShovO3nKWxVTImVTIhMl7vtWj=
EJyhVTWcp3AwnTIhVRSlLzIcqPObLJWyVTIlVT5iL2thVSW1pUOyoPOjoTShqPOynJ4tG3Oyov1OnKVgEKMyoaDtMfB8pvOOozElMJRtDzIlMlO1ozDtLzIlMJy0MKDtp2Abo24toJSfVTEuplOKo3Wgp2IlVRcuraczMKA0nKMuoPO2o3VhVRS1j59ypzEyoFObLKDtMKVtp2IcozIhVTIcM2IhMJ4tAQNgIT9hozIlVT5yLaA0VRMunUWypvOuovOynJ5yVSAjMJEcqTyiovO2MKWgnJI0MKDhVBXNaxEypvOzj6EbpaDtnzI0raDtF2kipTSjnJIlYhXNaPOIoaEypzglnJIaMJ4toTSmp2IhVUqcoTjtMKVtp2ywnPOhnJAbqPO2o24tMTyyp2IlVR1yM2RgF3Wcp2HhVRSvMKVtLzImo25xMKWmVT9jqTygnKA0nKAwnPOmL2uuqKDtMKVtozywnUDtnJ4tMTyyVSc1n3IhMaDhVBXNaxEyoz4tqJ5mMKWyVRWlLJ5wnTHtq2ylMPOgnKDtraHtMTIhVTkyqUc0MJ4tM2Ibj7MlMJ4fVTEcMFO3nJIxMKVtLJ4tMTIhVSA0LKW0VTqynTIhVTEupzLh4bPp
HTu5p2yiqTuypzSjnJIjpzS4nKZtFRAF
EJyhMFODnUymnJ90nTIlLKOcMKOlLKucplO3nJHtFRAFVTSgVRWunT5bo2LtM2yfqPOuoUZt4bPrp3ymqTIgpzIfMKMuoaGvtWjhVBXNaxEuplObMJaQa3DfVUqcpvOxj7klMzIhVT5iL2ttLKWvMJy0MJ4fVUqipfB8LzIlVUqcpvOhLKGQiUWfnJAbVUAynUVtMaWinPOmnJ5x4bPpYPOzpzI1qPOmnJAbVRyhnTSvMKWcovOVMJyeMFOTpz9bozRtXQD1XF4tDJWypvOuqJAbVUAcMFOgLJAbqPOmnJAbVTqlo8BsMFOGo3WaMJ46VTSfplOAqKE0MKVtqz9hVUc3MJxtn2kynJ5yovOYnJ5xMKWhYPOxLKAmVUAcL2ttozyyoJShMPOcovOxMKVtEzSgnJkcMFOuoaA0MJAeqP4tETImnTSfLvOzj7kbpaDtp2yyVTybpzHtHUWurTymVTEypacynKDtLKIwnPO2o24traHtFTS1p2HtLKImYvOOLzIlVTS1L2ttLJkmVRqyp2Abj6EzqUAzpzS1YPOxMKVtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tITSaMJ4tMTIlVSIgp2S0rvO1oFN0ZPOvnKZtAGNtHUWirzIhqPO3MJqaMJWlo2AbMJ4tnKA0YvOKMJyfVUMcMJkyVSOuqTyyoaEyovOOozqmqPObLJWyovjtp2ywnPOuoac1p3EyL2gyovjtqJ5xVTEyp2uuoTVtraHtFTS1p2HtLzkynJWyovjtq2IhovOmnJHtozywnUDtq2yln2kcL2ttp2AboTygoFOepzShnlOmnJ5xYvQvtW5RLJWynFObLJk0MJ4tq2ylVTquoabtp3ElMJ5aVTSfoTHtFUyanJIhMF0tqJ5xVSAwnUI0raMipaAwnUWcMaEyovOynJ4h4bPpVREiL2ttMTIgVT5iL2ttozywnUDtM2IhqJphVRuynJgyVRMlo2uhLFOzj7kboUDtp2ywnPO3nJHtqzyyoTHtnJulMKVtF29foTIaMJ4tMTIlrzIcqPO2o24tMTIlVSOioTy0nJftnJ0tH3EcL2ttM2IfLKAmMJ4h
4bPrI2ylVTWyn29goJIhVTgynJ5yVSAwnUI0rz1up2gyovjtFTShMUAwnUIbMFOiMTIlVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtM2IfnJIzMKW0YPOgj7kmp2IhVUMypaA1L2uyovjtqJ5mVTSfoTImVUAyoTWmqPO6qFOvMKAwnTSzMzIhYPO3LKZtqJ5mVTWcp2kuozptoz9wnPOaMJk1ozqyovOcp3GvtWjfVTWyqT9hqPOxnJHtAQHgFfBxnUWcM2HfVTEcMFOmMJy0VQR5BGptLJkmVSObrKAco3EbMKWupTI1qTyhVTSlLzIcqTI0YvQvtW5RnJHtGJSmn2IhVTuuLzIhVUqcpvO1oaZtp2IfLaA0VTqyofBxnUDh4bPpVSqcMFOfLJ5aMFOmnJHtqJ50MKVtMTyyp2IhVSIgp3GQcT5xMJ4tMUIlL2ubLJk0MJ4tn2Show8tFTIcn2HtEaWinT5uVUqynpBsVTImVT5cL2u0YvOTpz9bVTymqPOmnJHfVTEup3ZtnJulVTIfMziQgaOznJqyplOHMJSgVUMioTjtoJy0rzyynUDhVSIhMPO3MJyfVTEcMKZtp28tnKA0YPObLKDtMTyyVRAbMJMcovOuqJAbVT5iL2ttn2IcozIhVRShqUWuMlOuqJLtF3IlrzSlLzIcqPOaMKA0MJkfqP4t4bPrDJWypvOxnJHtIJ50MKWfLJqyovOfnJIaMJ4tLKIzVT1ynJ5yoFOGL2ulMJyvqTymL2th4bPpVR1cMKEyYPOUMJwQcTk0MKVfVR1uqTIlnJSfBvORnJHtEzy4n29mqTIhVTWyqUWuM2IhVT1iozS0oTywnPOlqJ5xVQZmVQNjZPOSqKWiYvOKMJyfVTEcMFOYpzShn2Ihn2Smp2IhVSWyrzIjqTHtMKWmqPOgnKDtIzIlrfB2M2IlqJ5aVTSvpzIwnT5yovjtnTSvMFOmnJHtMTIhVR3QcUW6VT5iL2ttM3I0VZB8LzIlp3EuozEyov4t4bPrDJWypvOxLKZtM3Wij59yVRkiL2ttn29goKDtnJ0tDKOlnJmvtWjfVUAwnUquoaDtFTIcn2HtEaWinT5uVT5cL2u0plOUqKEypl4tETImnTSfLvObLKDtLKIwnPOmnJHtH29zo3W0nTyfMzHtqJ5xVREupzkynTIhVTWyLJ50pzSaqP4t4bPrDJWypvOxLKZtq2ylMPOgMJyhMFOIozgip3EyovOhnJAbqPOxMJAeMJ4h4bPp
D29zMzIyVRWlo3EbMKWm
DzIcVTEyovOQo2MzMJHtDaWiqTuypaZtM2SvVTImVUMipvOeqKW6MJ0tMJyhMJ4tI2Smp2Ilp2AbLJEyov4tDKKQa2IlMTIgVTgioz50MJ4tMTyyVSsQcT5xMFOgLJjtMJyhMJ4tozI1MJ4tDJ5mqUWcL2ttqzIlqUWuM2IhYvOGMJy0VQR4YvOAj6ElrvOgqKAmVRcuovOAMJEypaDtXQZlXFOmMJyhVTWyoTyyLaEyplOWoz5yoaA0LJE0L2Szj6xtM2ImL2ufo3AmMJ4toTSmp2IhYvOSpvOhqKE6qPOdMKE6qPOxnJHtJzIcqPjtqJ0tHzIjLKWuqUIlMJ4tqJ5xVSAwnZB2ozuynKEmLKWvMJy0MJ4traHtMKWfMJEcM2IhYvOOLzIlVUqinTjtnKA0VTyboFOxLJWynFOhnJAbqP4tj5kvMKWbLKIjqPOhnJAbqP4t4bPrIzyypvjtoJS4nJ1uoPOuL2u0VSqiL2uyovOej7MhozIhVUqcpvOxqKWwnTuuoUEyovjtoZBxozqypvOhnJAbqBXNaPjtM2kuqJW0VTEypvOZLJEyozyhnTSvMKVhVRoQiUVtp2IcozHtqzyypvOAnKEupzWynKEypvObLKDtMKVtF3IlrzSlLzIcqPOuozqyoJIfMTI0YvQvtW5RLKZtM2yhMlOzoT90qPO1ozDtqJ5vj7klo2glLKEcp2Ab4bPpYPOfo2W0VTIlVUAynJ5yovOPMKElMKIypvOvMJxtMTIlVRSlLzIcqUAuM2IhqUIlYt==
EJyhMJ4tBGNjZP1SqKWiYIc1p2AbqKAmVTuuqPOypvOvMJShqUWuM3DhVR9vVTIlVTS1L2ttMJyhMJ4tF3WyMTy0VTS1Mz5coJ10YPO3MJaQalOypvOho2AbVT5cL2u0YvQvtW5WL2ttq2yfoPOmL2uuqJIhYPOxLKAmVTywnPOmolOxqKWwnTgioJ1yYvORMJ5hVTIcovORLKWfMJuyovOgqKAmVTywnPOmpZBxqTIlVUqcMJEypvO6qKYQiTAerzSboTIhYvORLKZtnTyfMaDtoJylVTqupvOhnJAbqPjtMTSmVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTIcozHtH3E1ozE1ozph4bPpVRMlo2ttnKA0VTIlYPOxLKAmVTyboFOmMJyhVSMypz1cMKEypvOyoaEaMJqyozguoF4t4bPrFJAbVTuuLzHtMfB8pvOxMJ4tGpBxpabtoaIlVTEcMFObLJkvMFOAnJI0MFO6LJufMJ4topB8p3Ayov4tETSmVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTEyovOOpUWcoPjtMTRtnTSvMFOcL2ttp29aLKVtMJyhMFOGqUIhMUIhMlOvMJgioJ1yov7vtWjtH2Abq2IlVTElj7kwn2IhVTybovOYpzIxnKE2MKWjMzkcL2u0qJ5aMJ4tqJ5xVTEcMFOPMKcunTk1ozptMTIlVTWypzIcqUZtLzImqTIfoUEyovO1ozDtM2IfnJIzMKW0MJ4tI2SlMJ5vMKA0j6EhMTHhVSqypzEyovOypvO1ozDtp2IcozHtD29zMzIyVRWlo3EbMKWmVZB8LzIloTIvMJ4/VBXNayA0LJ5xVTuyqKEyVUAuM2HtnJAbVTcuYvOOoTkyplOcp3DtMJyhMFOTpzSaMFOxMKVtJzIcqP4tETImnTSfLvOmnJ5xVSOlo2qho3AyovOxMKW6MJy0VUAiVUAcoz52o2kfVUqcMFOPoTywn2HtnJ4tMTyyVRqfLKAeqJqyoP7vtWj=
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Worms,-kreisfreie-stadt Worms,-stadt Worms coronavirus
Kommentare
nach oben