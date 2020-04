Corona-Krise: Wormser Firmen kämpfen ums Überleben

DIE FIRMEN

Modehaus Jost: Stammsitz in Grünstadt, Filialen in Landau, Frankenthal, Bruchsal und Worms (Römischer Kaiser). 300 Mitarbeiter. Geschlossen seit 18. März. Kurzarbeit.



Medienpark Vision: Veranstaltungstechnik, Alzeyer Straße, neun Mitarbeiter, normalerweise bis zu 50 Freiberufler. Derzeit keinerlei Aufträge. Kurzarbeit.



HCR Physiotherapiepraxis: Räume Siegfriedstraße gegenüber Bahnhof, elf Mitarbeiter, weiter geöffnet, da systemrelevant.



Coffee Brothers: Café am Römischen Kaiser, vier Mitarbeiter, seit 18. März geschlossen. Kurzarbeit.