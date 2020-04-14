Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 14.04.2020 - 03:00
3 min

Corona-Krise zwingt Burgherren der Rheinstein zu neuen Wegen

Es sei eine „Zeit zum Wachrütteln“, sagt der Seniorchef. Die Ausfälle könnten nur durch eine Verlängerung der Saison in die Wintermonate ausgeglichen werden. Dafür braucht’s Ideen.

Von Christine Tscherner
Cora Hecher mit Handykamera und Mikrofon und Schwiegervater Markus Hecher bei den Dreharbeiten zur virtuellen Tour durch die Burg. Foto: Christine Tscherner

Cora Hecher mit Handykamera und Mikrofon und Schwiegervater Markus Hecher bei den Dreharbeiten zur virtuellen Tour durch die Burg. (Foto: Christine Tscherner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ISWSD0uHFH5UH0uOIIASGvNgVRcyMTIhVRSvMJ5xVUIgVQR4VSIbpvOaMJu0VTEcMFOFnTIcoaA0MJyhVTS1MvOGMJ5xqJ5aYvOPqKWaMzSgnJkcMFOVMJAbMKVtn29goKDtnJ4tMTyyVSqinT56nJ1gMKVfVUqyoz4tE8Bxp3EyVT5cL2u0VUc1pvOPqKWaVTgioJ1yovOej7MhozIhYvORnJHtH29goJIlp2Scp29hVT1cqPOVo2AbrzIcqTIhVUIhMPOFMJymMKMypzShp3EuoUEypz4tnKA0VToQiUVtp2yyVTWypzIcqUZtLJWaMJuun3DhVRS1p2qfMJywnPOzj7klVTEcMFOGL2ufnJKQa3cynKDtn2ShovOynJqyoaEfnJAbVT51pvOKnJ50MKWjpz9apzSgoFOuoFOAnKE0MJklnTIcovOvnJI0MJ4t4bPGVTIcozHtLzymoTShMlOynTIlVUEiqTHtH2Scp29hYt==
ETyyVSS1LKWuoaGQcT5yVTymqPO6qJqyM2IvMJ4tMfB8paA0oTywnP4tJzyhozIhLzI3MJulqPO0nUWioaDtMTyyVSWbMJyhp3EynJ4tj7kvMKVtMTIgVUAioz5cM2IhVSEuoPO6q2ymL2uyovOHpzIwnUEcozqmnTS1p2IhVUIhMPOPnJ5aMJ4hVRAipzRtFTIwnTIlVUWcL2u0MKDtMTSmVR1cn3WiMz9hVTS1MvOcnUWyovOGL2u3nJIaMKW2LKEypv4tEKVtj7MzMz5yqPOho3WgLJkypaqynKAyVUMypaAwnTkip3AyozHtIUIloKccoJ1ypvjtp2IcozHtEaWuqFOfnJImqPOuqKZtMJyhMJ0tZwNjVRcunUWyVTSfqTIhVR3QcUWwnTIhLaIwnPOUpzygoKZtF2kup3Acn2IlYvOOqJAbVTEcMFOHj7klMJ4tnJ4tMTIhVRW1pzqfLJEyovjtqzIlq2Scp3EyVRMypzyyoaqinT51ozqyovO1ozDtMTSmVBXNayqynJ5jpzyhrhXNaP1FMKA0LKIlLJ50VZB2MzMhMKDtD29lLFOVMJAbMKVtMfB8pvOnqKAwnTS1MKVtMTImVREcM2y0LJjgEz9loJS0pl4tFJulVR1uoz4tGJSlL28tM3YQiTWyoUDtj7kvMKVtFT9wnUcynKEmLaIwnUIhM2IhYvOSpvOmL2ufj6EaqPODLJSlMJ4tDKImq2IcL2tgITIloJyhMFOzj7klVTEuplOXLJulVQVjZwRtqJ5xVUAiM2SlVQVjZwVtqz9lYvQvtW5OLzIlVUqcpvOej7MhozIhVTcuVTgynJ4tETS0qJ0tMT9jpTIfqPO2MKWaMJWyohXNaPjtp2SaqPOALKWeqKZtFTIwnTIlYt==
D29lo25uVTuuqPOxnJHtqT91pzymqTymL2uyVSAunKAiovOxMKVtDaIlMlOvMKWynKEmVUMypzuuM2IfqPjtMTRtnKA0VUAcMFOho2AbVTqupvOhnJAbqPOuozqyoTS1MzIhYvQvtW5OLvOCp3Eypz4tM2IbqBXNzKZtoz9loJSfMKW3MJymMFOfo3ZfVUAjj6E0MKA0MJ5mVTSvMKVtoJy0VTEyovOALJxgEzIcMKW0LJqyohXNaPjtp2SaqPOxMKVtpUWcqzS0MFOPqKWaYHWyqUWynJWypv4tHzImMKW2MJ4tLKImVTEyoFOJo3WdLJulVUAcozDtnJ0tEaYQiTudLJulVUqynKEyp3EaMJuyozDtLKIzM2IvpzS1L2u0YvORLKZtnKA0VTygoJIlVUAiVTygVSAunKAiozqyp2Abj6EzqP4tDJWypvOxLKZtIzylqKZtqzIlj6EhMTIlqPOuoTkypl4=
Weiterführende Links
Burg Rheinstein
4bPrI2ylVUqioTk0MJ4toJy0VSYQiTAeoTSaMJ4tMTIhVRIcM2IhLJ50MJyfVToQiUVtH2ShnJIlqJ5aMJ4tp3EyoJ1yohXNaPjtp2SaqPOPqKWanTIlpvOVMJAbMKVhVSAwnT9hVTyhVT5ipz1uoTIhVRcunUWyovOcp3DtMTIlVRW1pzqypzuuoUDtnTIlLKImMz9lMTIlozDhVSAcL2uypaIhMlOxMKZtDKKQa2IhpUI0rzImVUW1ozDtqJ0tMTyyVRgupTIfoTHtp3EuozDtLKIzVTEypvOxMJ5eoJSfpTMfMJqypzymL2uyovOZnKA0MFOzj7klVQVjZwNhVRIcovOuqKAaMJgfj7kaMJk0MKZtGTIcqUA5p3EyoFOmo2kfqTHtLKIzVTEcMFOGpUIlVTqyp2I0raDtq2IlMTIhVT1cqPOOqJM0pfBxM2IhVTShVRqlLJMcn2IlVUIhMPORMKAcM25ypv4tETyyVR5uL2uvLKWvqKWaVSWynJAbMJ5mqTIcovObLKDtM2IlLJEyVTMlnKAwnPOuqJLtMJyhVT5yqJImVRS1MTyiM3IcMTHgH3ymqTIgVUIgM2Ilj7kmqTI0YvQvtW5Bo2AbVT5cMFO3LKVtp28tqzyyoPORrJ5uoJyeVTSgVRcunUWyp2WyM2yhovOmpZB8pzWupvjtp3EuozEyovOmolO2nJIfMFOPqJAbqJ5aMJ4tnJ0tDaIwnBXNaPjtp2SaqPOALKWeqKZtFTIwnTIlVUElLKIlnJph
H3EuqUExMKAmMJ46VBXNayA0o3Who3Ztqz9hVRuiqTIfp2AbnJMzMJ4tM2IbMJ4tnJ56q2ymL2uyovOvnKZtnJ4tMTIhVSAypUEyoJWypv7vtWjtETSmVRkiL2ttnKA0VTEuYPOcp3DtqJ5uqJMbo2kvLKVtM3Wij58hVSIhMPOgnKDtMTIhVRyhMzy6nJIlqTIhrzSboTIhVTyhVTEyovOIH0Rtn2ShovOmnJAbVTEypvOPqKWanTIlpvOho2AbVUMcMJjtoJSmp2y2MKWyVRMioTqyovOzj7klVTEyovOAnKE0MJklnTIcovOuqKAlMJAbozIhYvOOpzWynKEmoT9mnJqeMJy0VUIhMPOnqJg1ozM0p2ShM3A0VTElj7kwn2IhVTS1MvOxnJHtHzIcp2IfqKA0YvOJMKW3LJ5xqTIhLzImqJAbVTWynFOxMJ4tLJ1ypzyeLJ5cp2AbMJ4tH3ElMJy0n3YQcTM0MJ4tnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VTymqPOaMKA0pzywnTIhYvQvtW5Tj7klVTEuplOHLJjtp2yhMPOxnJHtDJ1ypzyeLJ5ypvOcoJ1yoaZtq2ywnUEcM+XNaPjtp2SaqPOVMJAbMKVh
Gz9wnPObo2MzqPOxMKVtH2IhnJ9lL2uyMvQvtW5hqKYvtWjtLKIzVTIcozHtEUIlp3EmqUWyL2gyYvQvtW5OoTkyplOmqTIbqPO1ozDtMfBxoTk0VT1cqPOxMKVtETS1MKVtMTIlVRS1p2quozqmLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhYhXNaPOGnJ5xVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVSIloTS1LaA0LJqyVToQiUVtF2yhMTIlLzI0pzI1qJ5aVUIhMPQQaTWypzWlj7kwn3IhMlOuqJMaMJWlLKIwnUDfVTiQgz5hqTHtMTIlVRg1pac0pzyjVTShVTEyovOAnKE0MJklnTIcovOxqKWwnTS1plOynJ5yVRSfqTIlozS0nKMyVUqypzEyov4t4bPrETyyVR1yoaAwnTIhVUqypzEyovOhLJAbVTEyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVUAcL2uypvOhLJAbVRS1p2Mfj7kaMJ4tM2yypzIhYhXNaPOGpTIeqJkuqTyiozIhVToQiUVtMTyyVSWyp3EmLJymo24tZwNlZPOmnJ5xVTcyMT9wnPOmL2u3nJIlnJph
H29bovOALKWwolOlnJAbqTI0VTEyovOPoTywnlOxLKW1oFOmMJulVTqyrzyyoUDtLKIzVTEcMFOKnJ50MKWgo25uqTHhVRIlVTghj7kjMaDtGzI0raqypzgyVUIhMPO0pzIcLaDtMTyyVSMipzWypzIcqUIhMlO2o3Wuov4tFJ4tMJyhMJ0to2MzMJ5yovOPpzyyMvOlqJM0VTEypvOXqJ5co3WwnTIzVUEiqKWcp3Ecp2AbMFOPMKElnJIvMFOcoFOAnKE0MJklnTIcoaEuoPO6qKVtF29ipTIlLKEco24tLKIzBvQvtW5YpzIuqTy2MFOWMTIyovO6qKVtH2ywnTIlqJ5aVUIhp2IlMKVtDzI0pzyyLzHtp2yhMPOaMJMipzEypaDh4bPp
ETyyVSAunKAiovOgqKAmVUMypzmQcT5aMKW0VUqypzEyovQvtWZtoaIlVUqcMG8=
H2IcqPO2nJIfMJ4tFzSbpzIhVUAynFOxnJHtDKImq2IcqUIhMlOxMKVtH2Scp29hVTyhVTEcMFOKnJ50MKWgo25uqTHtMJyhVTqlo8BsMKZtITuyoJRhVBXNaxS1MzqlqJ5xVTEypvOun3I0MJ4tF3Wcp2Htp2IbMFOcL2ttMTyyVScynKDtM2Ieo21gMJ4h4bPpVR1cqPOcnUWypvOzLKWvnJptLzIfMKIwnUEyqTIhVSqynJuhLJAbqUAvqKWaVUIhMPOTLJ1coTyyoaOlo2qlLJ1gVTyhVTEypvOOMUMyoaEmrzIcqPOaMJk0MJ4tMTyyVRuyL2uypaZtLJkmVTIhM2SanJIlqTHtIz9lpzIcqTIlYvOOLzIlVT5iL2ttoTIvMJ4tMTyyVT1ynKA0MJ4tqT91pzymqTymL2uyovOPMKElnJIvMFOcoFOHLJjtqz9gVSAioJ1ypv4=
DJWbo2jgVUIhMPOZnJIzMKWxnJIhp3EyVTSfplOUMKAwnZBxMaEmoJ9xMJkfVUqypzEyovOxnJHtIzIloUImqTHtozywnUDtLJ5hj6EbMKWhMPOuqKAaoTIcL2uyovOej7MhozIhYvQvtW5OqKAzj6EfoTHtp2yhMPOhqKVtMUIlL2ttMJyhMFOJMKWfj6EhM2IlqJ5aVTEypvOGLJymo24tLJW6qJMuozqyohXNaPjtoTS1qTI0VR1upzAiVRuyL2uypaZtDzI0pzyyLaA3nKW0YHShLJk5p2HhVREuplOHLJjtopB8p3AyVUAcL2ttqz9lLzIlMJy0MJ4tqJ5xVRShM2Ivo3EyVUAwnTSzMzIhYvQvtW5GMJy0VRcunUW6MJuhqTIhVTqcLaDtMKZtMTyyVRcuoJ1ypzIcVZB8LzIlVT1uqJHtI2yhqTIl4bPpYPOmLJq0VUAynJ4tIzS0MKVhVBXNaxcyqUc0VTymqPOxnJHtJzIcqPO6qJ0tI2SwnUYQiUE0MJkhYhXNaPOTnJ5uoacho3Dtraqcozq0VUc1VT5yqJIhVSqyM2IhYt==
EfB8pvOmqTSuqTkcL2uyVSAiMz9lqTucoTMyVT11p3ZtMTyyVTIcMTImp3EuqUEfnJAbMFOSpzgfj6ElqJ5aVTkyMKWyVSEup2AbMJ4tp2Abq8B2pzIhYvOKLKZtnKA0VT1cqPOOoUEypaAlj7kwn2kuM2IhVTEyplN2ZP1Xj6EbpzyaMJ4tMfB8pvOxnJHtj5kvMKWaLJWyVTShVTEyovOXqJ5co3V/VRS1L2ttIzIlp2ywnTIlqJ5aMJ4tM2IaMJ4tDzI0pzyyLaAmL2ufnJKQa3IhMlOapzIcMzIhVTkuqKDtHfB8L2gzpzSaMFOhnJAbqPOvMJygVRAipz9hLF1JnKW1pl4tEfB8pvOcnUWyVR1cqTSlLzIcqTIlVTuuLzIhVTEcMFOVMJAbMKWmVRg1pacupzWynKEypzqyoTDtLzIuoaElLJq0VUIhMPOmL2ufnJKQa2IhVTEcMFOZj7kwn2HtraIgVR5ipz1uoTqynTSfqPOuqKZtMJyaMJ5ypvOHLKAwnTHh
DJ5aMJWiqTHtnJ4tMTIlVSqcoaEypaAunKAiovOuqKAvLKIyovO1ozDtGJy0p3ElMJy0MKVtLKImVTEypvOFMJqco24tMzyhMTIhYPOxLKZtp2yhMPOxnJHtJzyyoTHtMTIlVRW1pzqbMKWlMJ4hVREupzShVTSlLzIcqTIhVUAcMFOcovOxMKVtHKIupzShqZBxozHgJzIcqP4tIJ5xVTkuMTIhVRW1pzqaj6EmqTHtnzIxMJ4tDJWyozDtLKIzVUMcpaE1MJkfMFOHo3IlMJ4tpaIhMPO1oFOxnJHtHzuynJ5mqTIcovOynJ4tYv4h
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Mainz-bingen Vg-rhein-nahe Trechtingshausen coronavirus
Kommentare
nach oben