Corona-Lage in Deutschland: Inzidenz stagniert weiter

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz an Heiligabend mit 260,6 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 258,5 gelegen (Vorwoche: 251,7; Vormonat: 186,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Wegen der Weihnachtsfeiertage und den Schulferien sowie der Besetzung der Gesundheitsbehörden geht das RKI davon aus, dass bis in die zweite Januarwoche die Datenlage sich eher noch verschlechtert. Daher werden auch an dieser Stelle zunächst keine neuen Zahlen erscheinen.