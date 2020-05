Corona macht Mainzer „Bine“ flügellahm

„Bine“ unterstützt Kinder, die zu Hause keine Hilfe bei schulischen Aufgaben bekommen. Zurzeit digital, aber auch wieder vor Ort im Neustadtzentrum. (Archivfoto: dpa)

MAINZ - Ein Bildungsnetzwerk, dem die Schüler fehlen? In Mainz ist genau das momentan bittere Realität. In Nicht-Corona-Zeiten kann der Verein „Bildungsnetzwerk Mainz“, kurz „Bine“ genannt, nicht über mangelnde Resonanz klagen. Doch die Viruskrise sorgt dafür, dass den rund 60 älteren Schülern, Studierenden, Arbeitnehmern sowie Rentnern, die ehrenamtlich und kostenlos benachteiligten Kindern und Jugendlichen Nachhilfe geben, die Kundschaft fehlt. Dazu ein Interview mit der „Bine“-Vorsitzenden Laura Lepp.

Frau Lepp, inwieweit beeinträchtigt Corona die Arbeit des Bildungsnetzwerkes?

Wir bieten derzeit unsere Hausaufgabenbetreuung auch digital an. An der IGS Anna Seghers hat sich die Familie eines Schülers gemeldet. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Zwerchallee sind es drei Familien mit sechs Kindern, die wir betreuen. Da gibt es einen engen Kontakt über die Sozialarbeiter. Aber: Wir haben und bekommen beispielsweise keinerlei Info darüber, wie der Bedarf an den Mainzer Grundschulen aussieht. Und für unser Angebot im Neustadtzentrum, wo wir eine Hausaufgabenbetreuung vor Ort anbieten können, weil dies die Räumlichkeiten in Bezug auf die Abstandsregelungen zulassen, bekommen wir nur sehr sporadisch Rückmeldungen – was uns wundert.

Können Sie nicht einfach Ihr bisheriges Klientel ansprechen?

Nein. In Nicht-Corona-Zeiten sind wir generell sehr stark ausgelastet. Dann kommen im Schnitt regelmäßig zehn Kinder ins Neustadtzentrum. Projektübergreifend betreuen wird dort eigentlich wöchentlich im Schnitt rund 60 Kinder. Von diesen kennen wir aber in der Regel nur den Vor- und den Zunamen. Wir haben keine Telefonnummern oder Adressen. Das haben wir absichtlich so gehalten, weil das Angebot möglichst niedrigschwellig sein soll. Leider erweist sich genau das jetzt als Problem – das lässt uns auch ein bisschen hilflos zurück. Die Betreuer sind da, die Räume sind vorhanden. Aber wir erreichen die Kinder momentan einfach nicht. Das ist in der jetzigen Situation umso erschreckender.

Ist das Neustadtzentrum die einzige Räumlichkeit, in der der Verein derzeit Hausaufgabenbetreuung vor Ort anbieten kann?

Ja, denn Schulen und Gemeinschaftsunterkünfte sind verständlicherweise extrem vorsichtig darin, wen sie in ihre Einrichtungen lassen.

Was die digitale Hausaufgabenbetreuung angeht, so weisen vor allem Grundschulen beispielsweise in der Neustadt immer wieder auf die mangelnde Ausstattung der Schüler mit Endgeräten hin. Machen Sie ebenfalls diese Erfahrung?

Ja, auch wir hören das immer wieder. Und im Zuge von Nachbarschaftshilfe haben Vereinsmitglieder auch bereits ein, zwei Endgeräte in Eigeninitiative auftreiben und an Familien verleihen können. Wir selbst als Verein haben keine Leihgeräte, die wir Schülern zur Verfügung stellen könnten. Da wir als Verein aufgrund des mangelnden Kontaktes zu den Kindern keine Möglichkeit haben, den Bedarf in unserer Zielgruppe zu ermitteln, haben wir bisher dahingehend keine Aktivitäten gestartet beziehungsweise starten können.

Was tut „Bine“ aktuell, um seine Angebote verstärkt zu bewerben?

Wir werben auf Facebook für unsere digitale Hausaufgabenbetreuung. In einer der Gemeinschaftsunterkünfte macht derzeit ein Kettenbrief mit unseren Angeboten die Runde. Mit dem freien Jugendhilfeträger „Juvente“ sowie mit den Stufenleitungen verschiedener Schulen haben wir vereinbart, dass diese es uns weiterleiten, wenn irgendwo ein Bedarf offensichtlich wird. Und was das Neustadtzentrum angeht, haben wir uns an Schulsozialarbeiter gewandt und sie gebeten, unsere Flyer weiterzugeben. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass was zurückkommt.

