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Dienstag, 14.04.2020 - 03:00
4 min

Corona: Mainzer Experten nehmen Ängste

Bei der jüngsten Telefonaktion dieser Zeitung meldeten sich etliche ältere Anrufer. Die Experten befürchten langfristige Auswirkungen der Pandemie, etwa auf die Psyche.

Von Torben Schröder
Wer Symptome von Covid-19 bei sich feststellt, kann die Corona-Ambulanz in der Turnhalle neben dem Mombacher Schwimmbad aufsuchen. Foto: Lukas Görlach

Wer Symptome von Covid-19 bei sich feststellt, kann die Corona-Ambulanz in der Turnhalle neben dem Mombacher Schwimmbad aufsuchen. (Foto: Lukas Görlach)

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