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Mittwoch, 08.04.2020 - 02:00
3 min

Corona: Max Schöfer ist erst 16, zählt aber zur Risikogruppe

Der Jugendliche aus Alsheim ist wegen einer Stoffwechselkrankheit durch den Virus besonders gefährdet. Wie geht er damit um?

Von Lukas Kissel
Nina und Max Schöfer bei einem Urlaub in Oberstdorf, nach der OP im vergangenen Jahr. Foto: Nina Schöfer

Nina und Max Schöfer bei einem Urlaub in Oberstdorf, nach der OP im vergangenen Jahr. (Foto: Nina Schöfer)

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